Рельеф оставляет желать лучшего

…На ул. Красных Военлетов не сделано благоустройство после строительства дома и проведения работ с коммунальными сетями. Жители соседних домов № 9-11 возмущены картиной, которая открывается из окон прямо перед фасадом.

Людмила Нещадим отметила, что подрядчик выполнил не все обязательства, хотя в границах земельного участка, отведенного под строительство нового дома, сделано все.

- На следующий год будем планировать работу по благоустройству этой территории с точки зрения рельефной планировки, сделаем газон. Конечно, там напрашивается расширение парковки для жителей близлежащих домов. Но в перспективе – строительство нескольких улиц, которые будут завязываться в одну улично-дорожную сеть.

…На детской и спортивной площадках на пересечении улиц Куприна и Заводской в Мариенбурге пришло в негодность покрытие. Площадки были сделаны по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году, и в процессе эксплуатации стали проявляться скрытые дефекты. Составлялись акты осмотра, подрядчику направлялись претензии с требованием устранить дефекты в рамках исполнения гарантийных обязательств по контракту. Однако дефекты не устранены, информацию о причинах неисполнения требований подрядчик не предоставил.

В связи с этим администрация Гатчинского района обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В конце 2020 года суд принял решение обязать подрядчика устранить дефекты, выявленные на момент подачи искового заявления. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения Арбитражного суда.

Игровое и спортивное оборудование площадок исправно – его обслуживает Гатчинское УБДХ. Покрытие необходимо менять.

- На следующий год мы будем предусматривать средства для замены покрытия. А пока будут проведены необходимые ремонтные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность детей, – заключила глава администрации.

…В домах № 14 и № 16 на ул. Леонова идет капитальный ремонт. Делается вентилируемый фасад, дома облицовываются плиткой. Должно быть красиво, тепло и чисто. В доме № 14 работы выполнены на 60%. Осталось утеплить и облицевать дворовую часть фасада, сделать внутренние откосы дверей, закончить ремонт балконов и отмостки, восстановить водосточные трубы.

Капремонт дома № 16 близится к завершению. Готовность – 85%. Не завершен еще ремонт откосов, балконов и отмостки, устанавливаются на место водосточные трубы. Отдельное внимание в обоих домах подрядчики уделили так называемым продухам – окошкам в подвал для свободного проникновения котов, о чем просили жители.

После завершения работ нужно будет убрать мусор и благоустроить территорию, которая сейчас выглядит так, как обычно выглядит стройка.

Некоторые жильцы недовольны: капремонт идет с мая, подрядчики нарушили сроки, в том числе и по объективным причинам. Но, как заметила Людмила Нещадим, после завершения ремонта дома преобразятся. Что касается двора, тут есть ряд вопросов, которые нужно включать в план. Например, теплосеть идет надземным способом: это неэстетично и привлекает асоциальный элемент греться на трубах.

- На следующий год будем проводить мероприятия по заземлению теплосети. В дальнейшем надо заниматься комплексным благоустройством территории, – сказала Людмила Николаевна. – Спасибо жителям, которые выходят на связь, обращают внимание на проблемные вопросы. Взаимодействие и взаимопонимание – залог эффективной работы.

Екатерина Дзюба