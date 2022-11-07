У Гатчины появится город-партнер в Китае

В администрации Гатчинского района прошла встреча с представителями г. Чэндэ провинции Хэбэй Китайской Народной Республики посредством видеоконференцсвязи.

Китайских партнеров приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района по экономике Галина Никифорова и советник главы администрации по экономике Владимир Норкин.

Начальник канцелярии по иностранным делам города Чэндэ Янь Ян обратилась к участникам конференции с приветственным словом:

- Китай и Россия являются хорошими соседями и давними партнёрами, и, в частности, у провинции Хэбэй налажены тесные партнёрские связи с Ленинградской областью. Но пока у города Чэндэ нет города-побратима в Российской Федерации, поэтому мы очень рады сегодняшней встрече и надеемся, что она послужит отправной точкой для развития дружественных связей между нашими городами.

В Чэндэ проживает порядка 3 млн 830 тысяч человек. Город богат природными ресурсами, развита альтернативная энергетика, электроника, транспортная инфраструктура, медицина, культура, туризм. В прошлом году Чэндэ посетили 57 млн туристов.

Стороны пришли к выводу, что у городов есть перспективы сотрудничества в совершенно разных областях - культуре, образовании, туризме, спорте, развитии торгово-экономических связей.

- В дальнейшем мы будем рады закрепить наши дружественные отношения соглашением о сотрудничестве, - отметила Галина Никифорова. - Обеспечение стабильности и процветания своих стран - это наша общая задача. Необходимо только объединить усилия, и сегодня мы сделали ещё один практический шаг к достижению данной цели.