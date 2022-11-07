В Ленобласти растут показатели по кадастровому учёту многоквартирных домов

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «Ленинградская область, по итогам 9 месяцев 2022 года, оказалась на 4 месте по вводу жилья после Москвы, Московской области и Краснодарского края, а по соотношению действующих разрешений на строительство к численности населения Ленинградская область находится на первом месте – 2,8 кв.м. на человека. За год рост показателей по введённым МКД в процентном соотношении составил 10%. Несомненно, указанные темпы роста говорят о том, что в регионе созданы все комфортные условия для строительства многоквартирного жилья, а проблемные объекты находятся на контроле у Правительства региона».

Еще одним важным показателем 2022 года является то, что 50 «проблемных» многоквартирных домов, так называемых «долгостроев» в 2022 году введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет, а, следовательно, восстановлены в своих правах собственники 5914 квартир.

К примеру, в 2022 году был введен в эксплуатацию проблемный объект в деревне Мистолово - жилой комплекс из 24 малоэтажных многоквартирных домов «Близкое» (застройщик ООО «Близкое»). Данный комплекс получил разрешение на строительство еще в 2014 году. Сроки сдачи данных домов многократно переносились и только в 2022 году было получено Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. После постановки на кадастровый учет дольщики смогли зарегистрировать права на свои квартиры.

Также отлично поработал Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. В 2022 году достроен V этап строительства ЖК «Щегловская усадьба» – Корпус Б2 и Б3. Разрешение на строительство было получено застройщиком – ООО «Строительная компания «НАВИС» в 2014 году, а в 2019 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом указанного застройщика. Все сроки сдачи многоквартирных домов, естественно, были нарушены и для достройки был привлечен Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. январе 2022 года квартиры V этапа строительства Корпус Б2, Б3 были поставлены на государственный кадастровый учет.