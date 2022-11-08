Гатчина провожает призывников

Торжественная отправка новобранцев по традиции проходила от военного комиссариата города Гатчины и Гатчинского района, в сквере у памятника воинам-интернационалистам.

Первыми для прохождения службы отправились 17 юношей. На торжественном построении они выглядели уверенными, подтянутыми и повзрослевшими. Большинство из них успели отучиться и стать дипломированными специалистами.

Провожали ребят дружно и с позитивным настроем.

- Будьте всегда мужественными, решительными. Знайте, что за вами стоит Россия, ваши родные, близкие, друзья, ваши любимые, - сказала, обращаясь к новобранцам, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Несите с честью и достоинством высокое звание солдата российской армии. Впереди непростой путь. Вам многому предстоит научиться, но я уверена, что гатчинская молодежь, верная своим историческим, трудовым, героическим традициям, будет и дальше с честью нести флаг нашей великой Родины. У вас все будет хорошо. Мы вас ждем на нашей гатчинской земле.

На митинге выступили заместитель председателя Гатчинского Морского собрания Юрий Назаров и ветераны Вооруженных сил РФ, которые дали новобранцам дельные советы и пожелали успешного прохождения службы.

С напутствиями перед призывниками выступил военный комиссар города Гатчина и Гатчинского района Евгений Жиленко.

- Сегодня мы отправляем первую команду. Эти ребята идут в части ракетных войск стратегического назначения, в военно-космические силы и в сухопутные войска. Большая часть гатчинцев направляется проходить военную службу в соединениях Западного военного округа. Новобранцы не сразу попадают в общий коллектив соединений войск и частей. Они сначала, в течение месяца, живут обособленно и проходят так называемый курс «молодого бойца». После того, как новобранцы адаптируются после гражданской жизни, они вливаются в общий коллектив бригады. Ни один призывник не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции. Срок службы молодых людей составит один год, - подчеркнул Евгений Михайлович.

Всем новобранцем вручили подарок – наручные часы с символикой Гатчинского района.

И вот наступила минута расставания. Оркестр грянул марш. Родители, друзья, девушки бросились обнимать-целовать и делать памятные фотографии. Ребята по списку проследовали в автобус и под аплодисменты отправились на сборный пункт.

Напомним, что в этом году осенний призыв в России стартовал на месяц позже обычного – 1 ноября. Количество призванных на военную службу граждан в рамках осеннего призыва-2022 не превысит число, направленных в предыдущем призыве. Продлится осенний призыв до 31 декабря.

Татьяна Можаева