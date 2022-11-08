«Гатчинская романсиада»: победители названы!

«Гатчинская романсиада» продолжает открывать новые имена в мире русского романса. В конкурсе приняли участие представители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, городов северо-запада России. Большая творческая команда исполнителей приехала из Китая. Настоящие таланты буквально покорили публику.

В этом году председателем жюри стала Заслуженная артистка России, декан вокального факультета Санкт-Петербургской консерватории Мария Людько. Она же - ведущая гала-концерта вместе лауреатом международных конкурсов, художественным руководителем «Гатчинской романсиады» Борисом Деминым. Жюри вообще было достойно всяческих похвал: заслуженная артистка России Галина Преображенская; народный артист России, профессор кафедры сольного пения Николай Копылов; композитор Валерий Минкин; лауреаты международных конкурсов Владимир Вьюров, Сергей Зыков и Вячеслав Резниченко.

Одиннадцатая «Гатчинская романсиада», входящая в содружество конкурсов мирового масштаба, отмечала знаменательные даты в истории российского искусства.

Русский романс - жанр сложный, непростой для исполнителей, возможно, этим он и привлекает певцов, пытающихся найти свое собственное прочтение каждому произведению.

Победителями конкурса стали:

- В номинации «Любители»: лауреат I премии - Елизавета Симиченко, лауреаты II премии - Константин Таюшев-Бессмертный, Татьяна Ивченко, вокально-хоровой ансамбль «Летний сад», лауреаты III премии - Анастасия Малышева, Рагиля Самсонова.

- В номинация «Молодые исполнители»: лауреат I премии - Ольга Глебова, Ким Енкван, лауреаты II премии - Анна Козаева, Андрей Шагидевич, Марья Коновалова, лауреаты III премии - У Цзюньшэн, Сун Вэнькэ.

- В номинации «Профессиональные исполнители»: лауреат I премии - Игорь Шумаев, Роман Лиманский, лауреаты II премии - Чжу Таньи, Тигрий Бажакин, лауреаты III премии - Си Цзямин, Хуан Цзинбо.

Победителем в специальной номинации стал Роман Лиманский.

Гран-При конкурса завоевал Геворг Григорян.

Также, некоторые участники были удостоены специальных дипломов, призов от членов жюри и партнеров конкурса за лучшее воплощение художественного образа и лучшее актерское прочтение романса.

В концертном зале Гатчинского Дома культуры состоялся гала-концерт с участием звезд российской эстрады и победителей «Гатчинской романсиады-2022».

- Очень сильные конкурсанты, наикрасивейшие голоса! А какое благородство мелодии, какая глубина чувств, – делились эмоциями зрители.

- Для меня «Романсиада» – это возможность поработать с одним из моих любимых жанров – романсом, это сотрудничество с лучшими пианистами-концертмейстерами и, конечно, прекрасный повод окунуться в творческую атмосферу работы с ценителями данного жанра, - признается своим поклонникам Роман Лиманский.

- Спасибо «Гатчинской романсиаде» за прекрасную организацию конкурса и за два дня настоящей концертной жизни: конкурсные прослушивания и гала-концерт, репетиции и волнения! – благодарят молодые конкурсанты.

Марафон русского романса «Романсиада» продолжается. Конкурс выходит на заключительный этап. В декабре состоится грандиозный финал в Москве.

Татьяна Можаева

Фото организаторов и участников конкурса