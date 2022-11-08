«Осенний киномарафон» в кинотеатре «Победа» в Гатчине

18 ноября 2022 19.00 кинотеатр «Победа»

Продолжительность 1ч.20мин

«Осенний киномарафон» — песни и музыка золотой коллекции мирового кинематографа в сопровождении большого симфонического оркестра. Программа концерта посвящена известной и выдающейся музыке из кинофильмов — оригинальным саундтрекам и золотой классике, оказавшей на музыку известных кинолент значительное влияние.

На сцене — солисты и оркестр Филармонии для детей и молодежи.

6+