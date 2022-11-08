«Осенний киномарафон» в кинотеатре «Победа» в Гатчине
Маэстро Михаил Голиков, Государственная филармония для детей и молодежи Санкт-Петербурга и киноконцертный комплекс «ПОБЕДА» представляют новую программу «Осенний киномарафон»!
Рубрики: Культура
18 ноября 2022 19.00 кинотеатр «Победа»
Продолжительность 1ч.20мин
«Осенний киномарафон» — песни и музыка золотой коллекции мирового кинематографа в сопровождении большого симфонического оркестра. Программа концерта посвящена известной и выдающейся музыке из кинофильмов — оригинальным саундтрекам и золотой классике, оказавшей на музыку известных кинолент значительное влияние.
На сцене — солисты и оркестр Филармонии для детей и молодежи.
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