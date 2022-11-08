Помощь от чистого сердца

Команда неравнодушных

Обычный день в Доме молодёжи Выборгского района. По коридорам ходят улыбчивые молодые люди, кто-то работает за компьютером, раздаются телефонные звонки. В этих стенах работает районный штаб движения #МыВместе. Точнее, его мозговой центр. Большая часть команды трудится удалённо – опыт пандемии даёт о себе знать.

– У нас в штабе сейчас 5 квалифицированных психологов. Многие женщины – жёны, матери – чувствуют в эти дни сильную тревогу, переживают за своих мужчин. Кому-то из них нужно просто излить душу, поговорить с понимающим человеком, – делится координатор штаба Алина Кукушкина.

Кроме разговора по душам, родственники военнослужащих могут рассчитывать на консультации юристов, помощь с получением выплат и льгот, решение конкретных проблем мобилизованных.

– Если семья осталась без мужских рук, если требуется бытовая помощь, то мы готовы сделать мелкий ремонт, помочь с покупками, встретить детей из школы, – делятся с нами выборжане.

Отдельное направление – сбор посылок для мобилизованных. Сам штаб по закону ограничен в возможностях сбора материальных средств. Однако на помощь пришли другие волонтёры и местный бизнес. Вадим Покровский из «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» организовал гуманитарный центр на базе бывшего ресторана. Сейчас в нём трудятся юные спасатели и ребята из Дома молодёжи.

– Только в первые три дня здесь было тихо. А потом люди за пару дней всё заставили коробками с вещами и продуктами. Мы их сортируем, проверяем на безопасность. Раз в неделю, а то и чаще на передовую уходит машина – наши воины получают то, в чём они нуждаются, – говорит Вадим.

Со временем приём гуманитарных грузов также организовали в местных спортклубах и школах, к сбору подключились целые семьи и предприятия. #МыВместе рады такой инициативе, ведь поток желающих помочь с каждым днём только растёт!

Общее дело

Пример Выборга – лишь один из многих. Сегодня муниципальные штабы движения работают во всех районах области, для приёма заявок открыта горячая линия по номеру 8 (800) 200-34-11. За каждым муниципалитетом закреплён опытный координатор, обеспечивается оказание психологической, юридической и адресной помощи.

Принцип работы у всех штабов один. Сначала волонтёры официально фиксируют обращение, затем следует уточняющий звонок: человека в деталях расспрашивают о возникшей проблеме. В зависимости от характера обращения волонтёры либо оказывают помощь напрямую, либо направляют заявку в уполномоченные органы власти. При этом штаб в обязательном порядке курирует решение вопроса.

Как результат, за первые недели работы в Ленинградской области добровольцы обработали уже сотни заявок от родственников военных и самих солдат. При этом волонтёрам тоже нужна помощь: чем больше людей поддержат движение, тем проще будет решать самые сложные задачи.

– Те, кто готов оказать помощь семьям военнослужащих и мобилизованных граждан, могут обратиться в Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области по номеру 8 (813) 713-01-60 или по электронной почте info@dobro47.ru, – пояснили нам в областном штабе.

Ну а если человек ограничен во времени, то всегда можно принять участие в сборе посылок для солдат. Тёплая одежда, защита от дождя, медикаменты, средства гигиены – тот минимум, который действительно необходим бойцам на передовой.

Надёжный тыл

Наиболее ответственная часть работы добровольцев – исполнение пожеланий самих военнослужащих. Например, в Тосненском районе у мобилизованного осталась без присмотра любимая овчарка. Волонтёры #МыВместе смогли организовать уход за собакой: с ней ежедневно гуляют, о ней заботятся.

Офицер из Усть-Луги поделился тем, что не успел заготовить дров на зиму своему отцу в деревне. А военнослужащий из Ломоносовского района попросил помочь с организацией праздника для любимой жены. Эти обращения также были исполнены.

– Мы регулярно посещаем учебные центры, приезжаем в Лугу и Каменку. Там напрямую спрашиваем, в чём нуждаются мужчины. Как правило, они просят о чём-то личном. Передать букет роз жене, поздравить ребёнка с днём рождения. Зачастую бойцы думают не о себе, а о тех, кто ждёт их дома, – рассказывает координатор муниципальных центров #МыВместе Диана Сухоцкая.

По словам Дианы, солдаты очень ждут писем с искренними словами поддержки. Это подтверждают все, кто отвозит гуманитарную помощь на передовую. Поэтому волонтёры регулярно проводят тематические акции со школьниками и воспитанниками детских садов, пишут вместе письма, рисуют открытки.

Казалось бы, мелочи, но именно из них, таких мелочей, становится понятно: в тылу думают и заботятся о своих защитниках. А значит – мы вместе.

Зоя Ефремова

Прямая речь

Мы узнали у ленинградцев, что привело их в движение #МыВместе и как они помогают военным.

Ангелина Высоцкая, Приозерский район

Добровольчество для меня – кредо жизни. С начала частичной мобилизации мы с земляками создали движение «Ленинградский тыл». Вскоре наша команда присоединилась к акции #МыВместе. Свою миссию видим в поддержке семей мобилизованных: в эти дни им очень нужна наша помощь.

Татьяна Тихонова, Сосновый Бор

Я певица, и мне очень хочется участвовать в благотворительных концертах, петь для чьих-то мужей, сыновей и братьев. Ребятам там очень нелегко, и в этой ситуации волонтёрское движение – та самая возможность быть полезным, оказывать помощь от души.

Юлия Золотарёва, Тосно

Я была участницей #МыВместе ещё во время пандемии. Сегодня, когда снова возникла необходимость помогать, я не раздумывала – сразу присоединилась к движению. Сейчас обеспечиваю социально-бытовую поддержку семьям мобилизованных. Знаю, как им важна помощь: порой нужно просто поговорить с человеком, и ему станет легче.