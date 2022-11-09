17-летний грабитель с пылесосом

Поздно вечером 1 ноября в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от товароведа магазина «Магнит» в Сиверском на Вокзальной улице. В тот вечер в магазине произошел грабеж. Какой-то молодой человек взял с полки пылесос Royal Wellfort стоимостью три тысячи рублей и прошел мимо кассы, без оплаты. Его остановил продавец и предложил оплатить товар, но вместо оплаты «покупатель» двинул продавцу кулаком в висок и ногой в пах и скрылся в неизвестном направлении.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Оперативная группа сотрудников Сиверского отдела полиции задержала преступника в Дружноселье возле психиатрической больницы. В совершении грабежа полностью изобличен житель Гатчины – 17-летний Андрей М., лицо без определенных занятий, не судимый. С него взята подписка о невыезде. Похищенный пылесос изъят.