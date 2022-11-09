Как идёт расселение аварийного жилья?

Как заметила Людмила Нещадим, тема расселения аварийного жилья для Гатчинского района очень актуальная. Район активно участвует в программах. Начальник отдела жилищной политики гатчинской администрации Александр Кандыба рассказал, что сделано по расселению аварийного жилья в рамках действующих федеральных и региональных программ.

Так, на 1 января 2022 года в Гатчинском районе был признан аварийным и подлежащим сносу 231 многоквартирный дом. В том числе 37 домов – непосредственно в Гатчине. В период с 2019 по 2025 год запланировано расселение 149 домов. В программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленобласти в 2019-2025 годах участвует 12 городских и сельских поселений Гатчинского района. Планируется, что улучшить жилищные условия смогут 1397 граждан.

Основным способом расселения выбрано долевое строительство многоквартирных домов. Пример тому – новый дом № 10 на ул. Красных Военлетов в Гатчине, построенный специально для расселения. На данный момент дом заселен, все жильцы получили ключи. В Дружногорском поселении построен и введен в эксплуатацию многоквартирный дом на 80 квартир, куда переселено 78 семей.

На реализацию данной программы было израсходовано 896 млн рублей. На сегодняшний день расселено 24 тысячи квадратных метров аварийного жилья – это 97 домов. Улучшили свои жилищные условия 1270 граждан. В том числе в этом году в Коммунаре расселили три дома – 596 кв. м, 41 человек, в Таицком поселении – три дома, 469 кв. м, 26 человек, в Пудомягском поселении – два дома, 656 кв. м, 48 человек улучшили жилищные условия.

В 2023 году переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда продолжится. Жилье получат девять жильцов одного дома в Гатчине площадью 106 кв. м, 33 жильца двух домов в Коммунаре, 20 человек в Таицком поселении (три дома), и в Пудомягском поселении будет расселено два дома – 24 человека.

С 2025 года на территории Ленобласти начнет действовать новая программа расселения граждан из аварийного жилья. Программой будут охвачены дома, признанные непригодными для проживания в период с 2017 до 2022 года. В Гатчинском районе предстоит расселить 163 многоквартирных дома – 37 688 кв. м и предоставить жилье 2391 человеку. Сейчас идет расселение домов, признанных аварийными в период с 2012 по 2017 год.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Гатчинского района по вопросам ЖКХ Александр Супренок рассказал, что делается для того, чтобы аварийные дома в обозримом будущем были включены в федеральные и региональные программы:

- В течение 2020, 2021 годов мы ежегодно подавали пакет документов для включения в федеральную программу. В городе и районе таких домов, которые находятся в реестре комитета по строительству, – 149, и, в зависимости от финансирования, дома будут включаться в программу в той последовательности, в которой были признаны аварийными. Мы ждем объемов финансирования. Пакет документов с квартирографией, количеством прописанных жильцов подан.

Александр Алексеевич отметил, что в Гатчине ведется политика объективности признания домов аварийными с учетом требований областного закона. На сегодня в городе остается порядка 234 таких домов и порядка 200 – в районе.

- По этим домам мы проводим последовательную работу. Есть порядок получения заключения межведомственной комиссии с выходом на место, дополнительных обследований специальной строительной организацией. И если процент износа основных конструктивных элементов дома более 65%, дома признаются аварийными. Работа ведется целенаправленно, мы имеем большой опыт расселения, и все в этом заинтересованы.

Что нужно сделать, чтобы расселить дом?

- Чтобы попасть в программу, и дом был признан аварийным, любой собственник, любой наниматель жилья имеет право самостоятельно через МФЦ представить в гатчинскую администрацию пакет документов: личное заявление, свидетельство о регистрации или права собственности на жилое помещение в доме и заключение специализированной организации о проведении инструментального обследования дома.

На практике это затратно. Так как почти в каждом доме есть доля муниципальной собственности, лучше, чтобы затраты по инструментальному обследованию шли за счет средств бюджета.

Людмила Нещадим ответила на вопросы, поступившие в ходе прямого эфира.

- Какие планы расселения по Сиверскому поселению?

- В планах – расселить еще 34 дома в рамках новой региональной программы.

- В других поселениях?

- В Вырице в планах расселить 24 дома уже признанных аварийными. В Тайцах планируется 16 домов к расселению, в Сусанинском поселении – 11, в Кобринском – девять, в Веревском – восемь.

Есть дома, которые пока не признаны аварийными, но впереди – работа по формированию нового перечня.

- Дом № 15 на Софийской ул. в Вырице был признан аварийным в 2019 году, но в 2021 он погорел. Дом не пригоден для проживания. Область и местная администрация обещали поставить погорельцев первыми в очередь, но комитет по строительству отказывает. Три семьи живут в этом доме до сих пор.

- Если дом включен в программу расселения, то расселить его мы можем только в рамках этой программы. Досрочно он может быть расселен, если появятся дополнительные средства, маневренное жилье.

…То же самое касается и вопроса по дому № 10 в Торфяном. Жителям стало известно, что расселение планируется в 2026 году, хотя по документам их барак должны расселить до конца 2025-го. Жильцы уверены, что еще четыре года барак не простоит. По словам граждан, он был признан на 100% изношенным еще 28 лет назад – в 1994 году. Барак 1950 года постройки. Фундамента под ним нет, зимой холодно, по потолкам и стенам трещины, течет канализация – антисанитария. В таких условиях проживает 45 человек, в том числе неходячий инвалид и пенсионерка 1936 года рождения, семьи с детьми.

- Почему прекратилось строительство школы у микрорайона Речной?

- Однозначно не прекратилось, до конца года будут выполнены работы, предусмотренные финансированием на 2022 год. Сейчас корректируется проектное решение, школа будет построена в срок, оговоренный контрактом.

- Можно ли что-то сделать с аварийными домами в Новом Учхозе?

- Жилой фонд в Новом Учхозе относится к Министерству обороны, туда и надо обращаться.

- Будет ли признан аварийным дом № 26 на ул. К. Маркса в Гатчине?

- В рамках уже заключенного контракта администрация проводит мероприятия по получению технической экспертизы на основные элементы дома. Если процент износа превысит 65%, дом будет признан аварийным.

- Где будет приобретаться жилье при расселении?

- Как правило, при расселении жилье приобретается на территории того же муниципального образования, но наша практика показывает, что это может быть и Гатчина.

- При строительстве спилили деревья на ул. Горького в Гатчине. Когда посадят новые?

- Все работы, связанные с удалением деревьев, четко регламентированы. Деревья должны быть признаны больными, аварийными или опасными. Каждое дерево, подлежащее сносу, обследуется комиссией, составляется акт, выдается разрешение на снос. Взамен деревьев, которые сносятся, потом или сажаются подрядчиком новые, или оплачивается их восстановительная стоимость от 20 до 40 тысяч рублей. Мы практикуем восстановление деревьев посадкой, которая проводится осенью или весной.

…Людмила Нещадим анонсировала тему следующего прямого эфира – в понедельник 14 ноября. Обсуждаться будет программа «Комфортная городская среда» и планы на предстоящий год.

Также глава администрации напомнила, что до 11 ноября на странице администрации в сети «ВКонтакте» продолжается голосование по определению мест установки двух новых стационарных постов мониторинга воздуха в Гатчине:

- Все конкурсные процедуры состоялись, и мы ждем подписания муниципальных контрактов на приобретение стационарных приборов и на проведение мониторинга воздуха по направлениям, рекомендованным Роспотребнадзором.

Екатерина Дзюба