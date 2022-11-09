Прокуратура продолжает проверку полигона «Новый свет – Эко»

Установлено, что проектной документацией полигона в целях минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух газов, образующихся при размещении отходов, предусмотрено создание и эксплуатация четырех газоперерабатывающих агрегатов. При этом в нарушение требований закона полигон оборудован только двумя такими агрегатами, которые из-за неисправности не функционируют.

В связи с этим Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании ООО «Новый свет-ЭКО» обеспечить выполнение предусмотренных проектной документацией мероприятий по дегазации полигона. Заседание в Гатчинском городском суде назначено на 10.11.2022.

Непринятие организацией мер по очистке и удалению сточных вод с полигона послужило основанием для внесения природоохранной прокуратурой представления об устранении нарушений законодательства.

По инициативе региональной прокуратуры меры принимались и органами государственного контроля. Так, в июне 2022 года по результатам проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, установлено, что отходы своевременно не укрываются изолирующим слоем грунта, у места их разгрузки и размещения не установлены ограждения для задержки легких фракций отходов. В связи с допущенными нарушениями ООО «Новый свет-ЭКО» выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Руководством ООО «Новый свет-ЭКО», не дожидаясь рассмотрения иска, проведены работы по ремонту системы дегазации: налажена работоспособность факельной установки и главной компрессорной станции, заменена часть газосборочных труб, что позволило сократить объем выбросов загрязняющих веществ.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на личном контроле прокурора области.

Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области