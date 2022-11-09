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Весь пьедестал – у гатчинских юношей

В Выборге прошло Первенство Ленинградской области по фехтованию среди мальчиков и девочек до 15 лет.

Рубрики:  Спорт

Спортсмены гатчинского клуба достойно представили команду Гатчинского района. Юноши завоевали весь пьедестал почета:

- 1 место - Мирослав Малолетов,

- 2 место - Кирилл Григорьев,

- 3 место - Всеволод Голубев и Илья Клименчук.

Лучшей из девочек стала Дарья Попова, занявшая 6 место, она уступила всего один укол за выход в полуфинал будущей победительнице турнира.

Поздравляем спортсменов и тренеров с победой.