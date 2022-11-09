Весь пьедестал – у гатчинских юношей
В Выборге прошло Первенство Ленинградской области по фехтованию среди мальчиков и девочек до 15 лет.
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Спортсмены гатчинского клуба достойно представили команду Гатчинского района. Юноши завоевали весь пьедестал почета:
- 1 место - Мирослав Малолетов,
- 2 место - Кирилл Григорьев,
- 3 место - Всеволод Голубев и Илья Клименчук.
Лучшей из девочек стала Дарья Попова, занявшая 6 место, она уступила всего один укол за выход в полуфинал будущей победительнице турнира.
Поздравляем спортсменов и тренеров с победой.
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