«Вместе»: художник и его ученики

Член Союза художников России и Общества акварелистов Санкт-Петербурга, участник одной из самых сильных творческих групп Санкт-Петербурга - товарищества «Акварельный класс», Анатолий Засидкевич - участник более семидесяти выставок в нашей стране и за рубежом. Его работы находятся в частных галереях России и многих стран мира. Также он известен как автор герба Гатчинского района. Но при этом Анатолий Федорович — еще и замечательный, очень опытный педагог, вот уже более 35 лет преподающий в детской художественной школе города Гатчины.

На выставке представлены акварельные работы Анатолия Засидкевича и работы его учеников, выполненные как учебные задания и как свободные творческие зарисовки в период летнего пленэра и путешествий во время каникул. Среди участников выставки — нынешние третьеклассники «художки» и выпускники 2022 года.

Название выставки говорит о многом: вместе — значит совместно, сообща. Но, по сути, речь идет уже не только о совместном пребывании в художественном классе педагога и его учеников, но и о полноценном сотрудничестве и совместном проживании творческого бытия. Как признается Анатолий Федорович, работа с молодежью приносит ему огромное удовлетворение, не давая останавливаться на достигнутом.

- Каждое последующее поколение по-другому мыслит, чувствует, - говорит он. - Уча их, ты с ними учишься сам. Стоит только достичь чего-то, как появляется нечто новое, то, что ведет дальше.

Особое место на выставке занимают творческие работы талантливых выпускников ДХШ 2022 года Софьи Стужневой, Дмитрия Никитина, Елизаветы Половинкиной. Как говорят о них педагоги, каждый из них - очень яркая и трудолюбивая личность, чье творчество было оценено высокими наградами и премиями в конкурсах самого разного уровня.

Помимо призовых мест в разных конкурсах, Дима Никитин — обладатель Гран-при областного детского конкурса по рисунку «Серебряный карандаш». Софья Стужнева - лауреат многих конкурсов, победитель первого этапа Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», лауреат премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи (2021 год).

- Последние работы Софьи — это уже настоящая живопись, мастерство, которым владеют профессиональные художники, - отметил Анатолий Федорович. - Такие ученики — гордость любого преподавателя. Ради этого мы и работаем.

Среди представленных на выставке работ Софьи Стужневой — прекрасные иллюстрации к книге Мириам Петросян «Дом, в котором...», свидетельствующие не только о таланте юной художницы, но и о ее способности улавливать глубинную суть литературного произведения.

- Мы часто говорим с детьми на эти темы - в настоящее время уже недостаточно просто быть художником, уметь хорошо рисовать, - отметил педагог. - Важно иметь еще какие-нибудь интересы — исторические или литературные, например.

Среди выпускников художественной школы Гатчины немало тех, кто выбрал свой путь к прекрасному, став художниками, дизайнерами, модельерами, архитекторами. Нынешние третьеклассники в настоящее время находятся ровно на половине пути к окончанию художественной школы. Но уже сейчас они стараются ни в чем не уступать своим старшим товарищам. И кто знает, может быть уже в недалеком будущем в городских художественных галереях появятся уже их собственные персональные выставки.

- На этой выставке есть работы и небольшие зарисовки, выполненные детьми во время летних каникул — очень живые и трепетные, - говорит Анатолий Федорович. - Очень радует, когда ребята приносят такие работы после летних каникул.

Педагог рассказал о своем опыте и методах преподавания в художественной школе, о том, как строится его работа с учениками. В учениках он ценит не только способности, но и в хорошем смысле «упёртость», что вместе позволяет достичь действительно хороших результатов.

Поделился Анатолий Засидкевич и секретами отбора учеников в первый класс «художки». Детская художественная школа города Гатчины пользуется большой популярностью. Поступить в нее не просто - для этого придется выдержать довольно серьезный конкурс. И в первую очередь конкурсная комиссия просматривает домашние работы маленьких абитуриентов.

- Когда я отсматриваю работы во время приема детей в первый класс, для меня очень важно, чтобы в них была какая-то индивидуальность, - говорит Анатолий Засидкевич. - Еще один важный момент — работоспособность ребенка. Но самое главное — чтобы работа вызывала какие-то эмоции: буквально, глянул и — ахнул! Это значит, что работа уже состоялась...

- Все знают, насколько Анатолий Федорович как художник требователен к себе, - говорит коллега художника по цеху искусства, член Союза художников России и Санкт-Петербургского общества акварелистов Владимир Серебряков. - Но сейчас я вижу, насколько он требователен и к своим ученикам как педагог. Акварель — это во-многом техника приемов, и у каждого акварелиста рано или поздно вырабатываются свои приемы, отличные от приемов других. Мы все постоянно учимся друг у друга, вырабатывая свой собственный стиль.

Отметив талантливость выставленных работ, Владимир Серебряков пожелал успехов ученикам Анатолия Засидкевича.

- Станете вы художниками или нет, но воспитываемое у вас чувство гармонии вам в любом случае пригодится — не только в любой профессии, но и вообще в жизни, - уверен он.

Выставка «Вместе» Анатолия Засидкевича и его учеников работает в Центре информационных технологий города Гатчины до 30 декабря. Адрес: Гатчина, ул. Рощинская, д. 8.

Юлия Лысанюк