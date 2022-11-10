Гатчинский скалолаз – призёр «Невских вертикалей»
Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали» прошли со 2 по 7 ноября в Петербурге в 37-й раз. Это первые всероссийские – а на момент создания всесоюзные – детские соревнования по скалолазанию.
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В 2022 году в турнире приняли участие 615 спортсменов из 37 регионов России и Республики Беларусь. Соревнования впервые проводились на скалодроме «Энергия Высоты» в Санкт-Петербурге.
В дисциплине «Трудность» среди юношей 14-15 лет 2 место занял Захар Воробьев – воспитанник Гатчинской ДЮСШ №2.
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