В парке Сильвия в Гатчине появится памятный знак жертвам фашизма

С инициативой установки памятного знака на месте массового захоронения жертв немецко-фашистского геноцида к заместителю председателя правительства Ленинградской области – председателю комитета по сохранению культурного наследия Владимиру Цою 9 ноября, в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, обратилась депутат Государственной Думы России Ольга Занко.

Знак установят в 180 метрах от Сильвийских ворот, где поисковиками была обнаружена траншея с останками мирных граждан, расстрелянных во время немецко-фашисткой оккупации Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.

«Поисковики подняли останки 132 человек, среди них ― военнопленные, гражданские, женщины и дети. Было найдено много личных вещей: расчески, зеркальце, одежда и обувь. Все найденное поисковиками стало частью доказательной базы на «суде памяти» о признании факта геноцида мирных жителей Ленинградской области в годы войны. Наш святой долг — сохранить память обо всех невинно убитых», — сказала парламентарий. «Хочется поблагодарить руководство региона и Гатчинского района за помощь в этом вопросе. В Ленинградской области всегда с заботой и трепетом относятся к сохранению исторической памяти», — добавила она.

Памятный знак будет открыт в дни работы Международного научно-практического форума «Без срока давности», который пройдет в Гатчине с 20 по 23 ноября.