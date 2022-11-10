Встреча матерей и ветеранов-интернационалистов

Теплую встречу за чаепитием открыла заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. Она пожелала женщинам крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия. В знак глубокой признательности им были вручены подарки.

Женщины обсуждали новости, задавали злободневные вопросы, читали стихи о Родине и долге и благодарили, что их не забывают и предоставляют возможность пообщаться.

Как всегда, рядом с ними были и активные члены Гатчинского отделения «Союза ветеранов Афганистана». Они оказывают помощь и поддержку нуждающимся, работают с молодежь и допризывниками, проводят уроки мужества и патриотического воспитания.

- Впереди – День матери. Сегодня мы возобновляем нашу добрую традицию встречаться вместе в хорошей дружеской обстановке. Очень радостно видеть вас в добром здравии и хорошем настроении. Мы всегда вместе и сильны этим единством. Сегодня мы скажем спасибо нашим воинам-афганцам. Наши доблестные ребята награждены благодарственными письмами от руководителей Гатчинского муниципального района Виталия Андреевича Филоненко и Людмилы Николаевны Нещадим, - сказала Ольга Павловна.

За активную жизненную позицию, любовь к родному краю, искреннее стремление оказать помощь ближнему и достойно представлять Гатчинский район в объединении неравнодушных жителей Ленинградской области «Команда 47» – «Команда заботы» благодарственные письма и подарки вручены Александру Николаевичу Давыдову, Александру Александровичу Чеботникову, Валерию Михайловичу Пименову и Сергею Михайловичу Чекунову.

«Служу Гатчинскому району и Российской Федерации!» - бодро отвечали награжденные.

В мероприятии также принял участие актив Женского совета Гатчинского района во главе с Мариной Шутовой.

Татьяна Можаева