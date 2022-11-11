«Гатчинская свадьба» станет объектом культурного наследия

«Для Ленинградской области сохранение материального и нематериального наследия является очень важным. Вы знаете, что был принят федеральный закон об охране нематериального культурного наследия. Ещё до того, как был принят федеральный закон, в Ленинградской области начали формировать свой реестр нематериального культурного наследия, в который вошли обряд Гатчинской свадьбы, технология изготовления оятской керамики, традиционный вепсский праздник Светлый день, ямбургская керамика, захожское кружево, изготовление традиционной ижорской игрушки, свадебные традиции новоладожского уезда, и много чего ещё. В Выборге возродилось производство — выпечка традиционного выборгского кренделя. Его тоже надо вносить в реестр нематериального культурного наследия», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» проходит с 10 по 12 ноября и объединяет специалистов и экспертов из 40 регионов России, Казахстана и Белоруссии. Новыми участниками форума стали эксперты из Донецкого Республиканского Дома народного творчества и кино. Центральной темой дискуссионных площадок будет популяризация этнокультурного достояния России.