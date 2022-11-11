Награды атлетов Гатчинского ПНИ

Около 500 атлетов из 23 субъектов Российской Федерации приехали в Санкт-Петербург показать свои спортивные навыки и побороться за медали в боулинге, юнифайд-боулинге, баскетболе, юнифайд-баскетболе, футзале и юнифайд-футзале.

Ленинградскую область представили 37 атлетов из Всеволожского, Гатчинского и Волховского районов.

Спортсмены Гатчинского психоневрологического интерната – воспитанники тренера Владимира Прилуцкого продемонстрировали отличные результаты в боулинге, что позволило команде Ленинградской области завоевать первое место в своем дивизионе. А всего гатчинские атлеты завоевали пять золотых, семь серебряных и две бронзовых медали.

Атлеты:

1 место - Павел Ермолаев и Мария Ермолаева (личный зачёт и микст),

2 место - Андрей Жиренок и Марина Сергеева (личный зачет, парный зачёт и микст),

Юнифайд пары:

3 место - Ленинградская область (командный зачет)

Парный зачет:

2 место - мужчины,

2 место – женщины.

Микст:

2 место - Владимир Прилуцкий, Ольга Румянцева,

3 место - Юля Емельянова, Андрей Рудых.

В турнире по футзал победителями в своих дивизионах стали спортсмены из двух команд футбольного клуба «Команда 47». Серебро в упорной борьбе выиграли спортсмены из футбольного клуба «Волки».