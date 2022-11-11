Награды атлетов Гатчинского ПНИ
Спортсмены Гатчинского психоневрологического интерната успешно выступили на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады, пополнив копилку сборной Ленинградской области медалями разной пробы.
Около 500 атлетов из 23 субъектов Российской Федерации приехали в Санкт-Петербург показать свои спортивные навыки и побороться за медали в боулинге, юнифайд-боулинге, баскетболе, юнифайд-баскетболе, футзале и юнифайд-футзале.
Ленинградскую область представили 37 атлетов из Всеволожского, Гатчинского и Волховского районов.
Спортсмены Гатчинского психоневрологического интерната – воспитанники тренера Владимира Прилуцкого продемонстрировали отличные результаты в боулинге, что позволило команде Ленинградской области завоевать первое место в своем дивизионе. А всего гатчинские атлеты завоевали пять золотых, семь серебряных и две бронзовых медали.
Атлеты:
1 место - Павел Ермолаев и Мария Ермолаева (личный зачёт и микст),
2 место - Андрей Жиренок и Марина Сергеева (личный зачет, парный зачёт и микст),
Юнифайд пары:
3 место - Ленинградская область (командный зачет)
Парный зачет:
2 место - мужчины,
2 место – женщины.
Микст:
2 место - Владимир Прилуцкий, Ольга Румянцева,
3 место - Юля Емельянова, Андрей Рудых.
В турнире по футзал победителями в своих дивизионах стали спортсмены из двух команд футбольного клуба «Команда 47». Серебро в упорной борьбе выиграли спортсмены из футбольного клуба «Волки».