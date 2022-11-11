Уникальный дизайн-код для Гатчины!

Дизайн-код – это инструмент создания стилистически единого облика города. Согласно дизайн-коду происходит размещение вывесок, ремонт фасадов, подбор малых архитектурных форм и нестационарных торговых объектов и т.д. Эти рекомендации позволяют снизить визуальный шум в городе, сделать навигацию понятной, а среду доступной.

Примите участие в создании дизайн-кода для нашего города!

До 22 ноября ответьте на несколько вопросов по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/343037/

Опрос анонимный и займет не более 5 минут.

Пригласите своих друзей, коллег и членов семьи тоже поделиться мнением.

Ваши ответы помогут разработать визуальный ряд, отражающий идентичность Гатчины, как его видят сами горожане.