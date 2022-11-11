В Гатчине появится новая хоккейная коробка

Известной в Гатчине хоккейной коробке у бассейна «Волна» (бывший бассейн ПИЯФ) подарят новую жизнь. Этого события любители хоккея ждали много лет.

В советские годы эта спортивная площадка содержалась очень достойно. Какие только соревнования здесь не проходили, даже международные! Лично помню, как в конце 1980-х годов в Гатчину приезжал финский хоккейный клуб Karhu-Kissat, как тепло принимали юных финских спортсменов в Доме физкультуры ПИЯФ и в гатчинских школах, какие замечательные были спортивные сувениры. Это было большое событие для всей спортивной общественности Гатчины.

Сейчас на месте старой хоккейной коробки строят новую. Отвечает за проведение работ балансодержатель - муниципальное учреждение Гатчинского района «Центр развития физической культуры и спорта «Волна». Конкурсные процедуры позади. Подрядчик готовит площадку, из Казани едут борта. Также будут установлены две небольших трибуны с крышей.

Как пояснил директор центра «Волна» Дмитрий Тимофеев, все работы планируют завершить к началу зимы, а как только позволит погода - залить лед. Будет решен вопрос и с непосредственной эксплуатацией хоккейной коробки и поддержанием там порядка.

Татьяна Можаева