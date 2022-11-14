Хор «Оптимист»: живое дыхание песни

Напомним, народный самодеятельный коллектив «Академический хор ветеранов войны и труда» был создан в 1998 году на базе Гатчинского Дома культуры. В будущем году хор «Оптимист» будет отмечать свое 25-летие. К этой дате коллектив приближается с замечательными результатами. Хор — многократный лауреат всех степеней региональных конкурсов и лауреат I степени Международного конкурса в своей категории. Руководит коллективом хормейстер Софья Гдальевна Левицкая, концертмейстер Елена Михайловна Веселова.

Репертуар хора разнообразен и постоянно обновляется. Многие произведения очень востребованы в концертах и конкурсах, поэтому повторяются с особой любовью. Жизнь коллектива — это участие в концертах и тематических вечерах, народных гуляниях, акциях, выставках, праздниках, которые проходят на площадках Гатчины и Гатчинского района, Санкт-Петербурга и разных городов Ленинградской области.

В хоре «Оптимист» поют самые разные люди от 60 до 94 лет. Они приходят в коллектив разными путями, но приводит их сюда одно — любовь к песне. На сегодняшний день в составе коллектива около пятидесяти человек. Среди хористов есть и участники с многолетним стажем, и новички, которые только осваивают искусство хорового пения

Ирине Евгеньевне Макашовой совсем недавно исполнилось 90 лет. В хоре «Оптимист» она поет с самого его основания.

- Я пришла в хор, во-первых, потому что люблю пение, - рассказывает она. – А, во-вторых, я очень долго занималась в вокальной студии Дома ученых в Санкт-Петербурге, правда, в хоре никогда не пела, всегда была солисткой. А потом моя приятельница Лидия Николаевна Дегусарова пригласила меня в гатчинский хор, тогда еще маленький и почти домашний, под гармошку. Я пришла, и мне понравилось. Когда в коллектив пришли наши нынешние руководители, концертмейстер Елена Михайловна Веселова и хормейстер Софья Гдальевна Левицкая, мы всерьез начали заниматься хором, вокалом, культурой пения. Так и задержалась, и до сих пор пою... Живое общение с людьми и с музыкой для человека в возрасте значит очень, очень много. И я призываю всех, кто еще не поет, чтобы пели обязательно. Это дыхание, это развитие памяти, это вообще целый комплекс жизненных движений, которые помогают нам жить.

Владимир Васильевич Кошелев в хоре почти новичок — он поет в нем всего два года.

- Пришел в хор «Оптимист» можно сказать случайно. Я занимаюсь еще в гатчинской театральной студии «ТЕАТРиК» под руководством Юрия Давыдкина. Вместе со мной там занималась участница хора Светлана Борисова. Она меня и привела в хор. Меня послушали и пригласили петь... Раньше я серьезно не пел - только для себя, исключительно в компании друзей. Прихожу сюда с большим удовольствием. Хор дает очень многое. В первую очередь, это чувство музыки. Я лучше чувствую себя на сцене, могу брать правильное дыхание, и вообще, стал более уверенным в себе.

Песня для меня — то, что я могу выразить своей душой, какой-то мой внутренний мир. Особенно те песни, что мы поем... У нас просто замечательный репертуар! У нас есть и классика, и русские народные песни, и песни военной тематики. Мы поем и а капелла, и с музыкальным сопровождением. Тем, кто сомневается, петь или не петь, хотел бы сказать: отбросьте все сомнения! Пение в хоре очень помогает жить. Ты чувствуешь, что куда-то должен идти, что-то сделать, с кем-то встретиться, поздороваться со своими друзьями и коллегами. Это очень бодрит и помогает жить!

Свой отчетный концерт участники хора назвали «Ты прекрасна, Родина наша!» Он начался с «Гимна Москве» из оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева. Также в этот день прозвучали произведения на музыку Бизе, Свиридова, Верди, Булахова, Левицкой, Денца, русские народные песни и знаменитая зажигательная «Тумбалалайка», вызвавшая бурю оваций у слушателей.

Важное место в репертуаре хора занимает военная тема, что не удивительно, ведь среди хористов — участники войны, бывшие блокадники и малолетние узники, работники тыла, дети войны, целинники и комсомольцы. «Оптимисты» знают и могут исполнить около семидесяти таких песен, и несколько из них прозвучали на отчетном концерте.

Юлия Лысанюк