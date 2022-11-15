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Серебро Владислава Горбунова

Гатчинский спортсмен принял участие во Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою памяти мастера спорта России, старшего лейтенанта полиции Олега Бутейко.

Рубрики:  Спорт

В турнире, который проходил с 11 по 13 ноября в Калининграде, участвовали 264 спортсмена из 22 регионов страны.

Воспитанник клуба единоборств «Ярс» из Гатчины Владислав Горбунов завоевал серебряную медаль всероссийских соревнований. Влад провёл 4 поединка, к сожалению, незначительно уступив в финальном.

По результатам соревнований сборная Ленинградской области заняла второе командное место, а Владислав Горбунов получил путёвку на Первенство России.

 

 

 