Серебро Владислава Горбунова

В турнире, который проходил с 11 по 13 ноября в Калининграде, участвовали 264 спортсмена из 22 регионов страны.

Воспитанник клуба единоборств «Ярс» из Гатчины Владислав Горбунов завоевал серебряную медаль всероссийских соревнований. Влад провёл 4 поединка, к сожалению, незначительно уступив в финальном.

По результатам соревнований сборная Ленинградской области заняла второе командное место, а Владислав Горбунов получил путёвку на Первенство России.