Серебро Владислава Горбунова
Гатчинский спортсмен принял участие во Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою памяти мастера спорта России, старшего лейтенанта полиции Олега Бутейко.
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В турнире, который проходил с 11 по 13 ноября в Калининграде, участвовали 264 спортсмена из 22 регионов страны.
Воспитанник клуба единоборств «Ярс» из Гатчины Владислав Горбунов завоевал серебряную медаль всероссийских соревнований. Влад провёл 4 поединка, к сожалению, незначительно уступив в финальном.
По результатам соревнований сборная Ленинградской области заняла второе командное место, а Владислав Горбунов получил путёвку на Первенство России.
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