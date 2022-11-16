Гатчинские баскетболистки - сильнейшие в области

Для тех, кто не смог приехать и лично поддержать команды, Федерация баскетбола Ленинградской области организовала видеотрансляцию матчей. Следить за играми можно было в режиме онлайн.

По результатам встреч победу среди команд девушек одержал школьный спортивный клуб «Аэродром» Гатчинской школы № 2. На 2 месте - ШСК «Лидер» (гимназия №2, Тосно). 3 место - ШСК «Лидер» (средняя школа №3, Бокситогорский район).

У юношей сильнейшим признан школьный спортивный клуб «Семь столиц» (Кудровский центр образования №1, Всеволожский район). 2 место - ШСК «Лидер» (Волосовская средняя школа №2), 3 место - ШСК «Тигрята» (Сланцевский район).

Теперь школьным спортивным клубам предстоит подготовка к муниципальным и региональному этапам соревнований по бадминтону. Областной фестиваль состоится 17 декабря в Гатчине.





Фото организаторов турнира