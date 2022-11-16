Кинофестиваль в 2023 году пройдёт в ноябре

С приветственным словом выступила председатель Попечительского совета кинофестиваля «Литература и кино», глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Об итогах проведения кинофестиваля в 2022 году рассказала председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Мария Титова. Она представила подробный отчет в цифрах, отметив, что финансовый итог кинофестиваля в этом году вполне удовлетворительный – долгов нет.

В киноконцертном зале «Победа» с 16 по 19 сентября прошло 22 сеанса, которые посетило порядка тысячи зрителей. На открытии и закрытии кинофестиваля «Литература и кино» побывало по 400 человек. Также в дни работы кинофестиваля состоялись творческие встречи, мастер-классы и выездные мероприятия. Всего за время работы кинофестиваля мероприятия посетило очно две тысячи человек. Трансляцию церемонии открытия посмотрело еще порядка 64 тысяч человек.

В этом году кинофестиваль прошел без федеральных средств. На его проведение было направлено 3 млн рублей из областного бюджета и 4,3 млн рублей – из бюджета города Гатчины. На погашение долгов прежних лет и ряд творческих встреч деньги собрали друзья кинофестиваля – гатчинские предприниматели.

Как отметила Людмила Нещадим, цифры просмотров ее обескуражили.

- Даже бюджет 2022 года имеет право претендовать на большее количество зрителей, - подчеркнула Людмила Нещадим. - Нужно работать дальше: расширять географию кинофестиваля – и такой опыт в Гатчинском районе есть. Мы ждем большего отклика зрителей.

С нею согласен президент кинофестиваля «Литература и кино», Заслуженный артист РФ Владимир Литвинов.

- Мы живем в историческое время – нужно реагировать на изменения, планируя программу кинофестиваля, привлекать участников из новых регионов страны. Команда хорошо освоила бюджет, но не вложила душу. Мне не хватало в открытии кинофестиваля и в его программе самой Гатчины, творчества, теплоты, - поделился своими выводами Владимир Литвинов.

Участники заседания говорили о разработке концепции, о необходимости привлекать в творческую команду кинофестиваля гатчинцев, об увеличении жанров кинофестиваля, о нехватке предварительной рекламы и анонсов. Пути решения проблемы с нехваткой информации предлагались разные, как и расстановка акцентов: работать с местными СМИ, чтобы заполнить залы «Победы», или настойчиво пиариться за пределами Гатчинского района.

По мнению члена Попечительского совета, худрука - директора театра «На Литейном» Сергея Морозова, в рамках кинофестиваля нужно обязательно сохранить культурные проекты, но учесть момент отложенного результата. В этом году были организованы очень интересные мастер-классы, которые, к сожалению, посетило очень мало детей. В дальнейшем, по его мнению, можно охватить не только целевую аудиторию в Гатчинском районе, но и в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Проведя по итогам кинофестиваля серию личных встреч с гатчинскими зрителями, член Попечительского совета Сергей Павлов представил целый список недочетов, которые вполне посильно устранить и не допускать впредь, а также высказал свои предложения. Многие были из разряда: «новое – хорошо забытое старое», то есть то, что уже пользовалось популярностью на кинофестивале во времена руководства творческим процессом Генриеттой Карповной Ягибековой. Например, вернуть приз зрительских симпатий, проводить вечера музыки кино (в этом его поддержал Борис Демин) и выставки творческих работ мэтров литературы и кино, приглашать на кинофестиваль литераторов и поэтов, проводить творческие встречи с разными группами населения.

Попечительский совет определил сроки проведения международного кинофестиваля «Литература и кино» в 2023 году – он будет длиться пять дней, ориентировочно 24-28 ноября, сразу после дня рождения города Гатчины.

Принято еще одно важное решение: памятная доска основателю кинофестиваля «Литература и кино» Г.К. Ягибековой будет торжественно открыта 8 января 2023 года в киноконцертном зале «Победа».

Татьяна Можаева