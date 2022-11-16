«Культурный марафон» расскажет о моде

Марафон пройдет онлайн до 9 декабря на официальном сайте проекта. Присоединиться к нему могут все желающие — школьники, их родители и педагоги. Участников ждут интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте.

Важная часть марафона — исследовательский проект по созданию уникального архива фотографий праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время. По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашение на вечеринку Академии Яндекса.

Организатор марафона — компания «Яндекс» при поддержке Минпросвещения России и Министерства культуры России.