«Культурный марафон» расскажет о моде
Познакомиться с историей моды, попробовать себя в роли стилиста и собрать образ на основе семейных архивов: школьники и педагоги из 47 региона могут присоединиться к «Культурному марафону», посвященному моде и технологиям.
Рубрики: Культура
Марафон пройдет онлайн до 9 декабря на официальном сайте проекта. Присоединиться к нему могут все желающие — школьники, их родители и педагоги. Участников ждут интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте.
Важная часть марафона — исследовательский проект по созданию уникального архива фотографий праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время. По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашение на вечеринку Академии Яндекса.
Организатор марафона — компания «Яндекс» при поддержке Минпросвещения России и Министерства культуры России.
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