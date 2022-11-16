«Помог» следствию

12 ноября в гатчинскую полицию обратился 51-летний житель Суйды, работающий сварщиком. Ему на мобильный телефон позвонил с московского номера неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он заявил, что ведется следствие по факту того, что мошенники из числа работников Центробанка взяли кредит на имя заявителя, и теперь надо помочь их разоблачить. Для этого мужчине необходимо самому зачем-то взять кредиты и перевести их на некие «счета безопасности».

Недолго думая, сварщик набрал кредитов на 1 млн 322 тысячи рублей и перевел все деньги на два банковских счета мошенников. Через два дня осознал произошедшее и пошел в полицию.

В тот же день в дежурную часть обратился 42-летний житель Гатчины, которому позвонил липовый сотрудник банка и сказал, что произошел взлом его личного банковского кабинета. Злоумышленники пытаются снять деньги с карты и для предотвращения беды надо перевести все средства в «ячейку безопасности». В ответ мужчина взял и перевел 309 тысяч на чужой банковский счет – «для безопасности».

Другой потерпевший – 50-летний житель Гатчины, следуя указаниям «сотрудника ВТБ», перевел мошенникам свои 111 тысяч рублей. И с концами.