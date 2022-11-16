Реставрация в Дворцовом парке Гатчины

Чесменский обелиск был возведен при князе Григории Орлове в честь победы русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года, во время Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Это простой мраморный обелиск, сооружённый на берегу Белого озера по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди в 1770-х годах. При его создании использовались два вида цветного мрамора - розовый тивдийский и рускеальский. Трудность сегодняшней реставрации заключается в том, что оба карьера давно выработаны. Реставраторы провели кропотливую работу по поиску и подбору камня по цвету и с поставленной задачей справились. Работы на обелиске практически завершены.

Дождались реставрации и старейшие парковые сооружения Горбатый мост и Павильон Орла на Длинном острове. Сейчас специалисты бережно восстанавливают лепнину XVIII века и утраченную скульптуру орла с вензелем Павла I, которая вновь вернётся на павильон. А на Горбатом мосту укрепят устои, отреставрируют каменную кладку и архитектурные элементы памятника. Несмотря на то, что мост выстоял в Великую Отечественную войну, он всё равно сильно пострадал от обстрелов и времени.

В комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области подчеркивают, что текущие масштабные реставрационные работы - это ещё один этап развития Гатчинского парка. Уже скоро посетители смогут открыть для себя новые туристические маршруты и увидеть культурное наследие музея-заповедника с другой стороны берега Серебряного озера.

Фото: комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти