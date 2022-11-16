Жителям Ленобласти рассказали, как и для чего регистрировать ранее возникшее право на объект недвижимости

Ранее возникшее право является юридически действительным, если оно подтверждается правоустанавливающими и правоудостоверяющими документами, например, выписка из похозяйственной книги, решение о предоставлении земельного участка на определенном праве конкретному лицу, свидетельство на право собственности, справка из БТИ и пр.

Сегодня регистрация ранее возникшего права осуществляется только по желанию правообладателя, но всем рекомендуется это сделать, так как наличие зарегистрированных прав в ЕГРН более надежно защитит ваши права на недвижимость.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «Без регистрации в Едином государственном реестре недвижимости ранее возникшего права, собственник увеличивает риски нарушения его прав, совершение мошеннических действий в отношении его объекта недвижимости. При оформлении любой сделки с недвижимостью регистрация ранее возникшего права подтверждает вашу правомочность, устраняет все несоответствия в документах, а также позволяет органу регистрации прав своевременно извещать собственника о любых действиях, касающихся его недвижимости, например, согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров. К тому же, регистрация ранее возникших прав бесплатна для собственников – госпошлину, в данном случае, оплачивать не нужно.

Также, для защиты вашей недвижимости желательно провести и межевание своего земельного участка. В Ленинградской области около 30% участков без уточненных границ – это может привести к проблемам с продажей своего участка, и спорам с соседями».

Для регистрации ранее возникшего права собственнику необходимо лично обратиться в МФЦ, предоставив правоустанавливающий документ на объект недвижимости, содержащий отметку о ранее зарегистрированном праве (штамп БТИ), или, если объектом недвижимости является земельный участок, государственный акт или свидетельство о праве на землю.

Ольга Демидова