Два золота и четыре бронзы сиверских теннисисток

Золотые медали завоевали Екатерина Волненко, Дарья Михайлова в женском парном разряде и Екатерина Волненко в смешанном парном разряде.

Бронзовые медали у Анастасии Колиш и Маргариты Михайловой в женском парном разряде, у Дарьи Михайловой в смешанном парном и в командном разряде, где уже упомянутые выше четыре спортсменки и Москалева Зинаида также поднялись на третью ступень пьедестала почета!

Поздравляем спортсменок и их тренеров – Александра Комова, Татьяну Шевченко и Андрея Комова.