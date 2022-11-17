Два золота и четыре бронзы сиверских теннисисток
В Санкт-Петербурге завершилось Первенство России по настольному теннису среди молодежи до 22 лет. Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Ника» из пос. Сиверский Гатчинского района завоевали две золотые и четыре бронзовые медали.
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Золотые медали завоевали Екатерина Волненко, Дарья Михайлова в женском парном разряде и Екатерина Волненко в смешанном парном разряде.
Бронзовые медали у Анастасии Колиш и Маргариты Михайловой в женском парном разряде, у Дарьи Михайловой в смешанном парном и в командном разряде, где уже упомянутые выше четыре спортсменки и Москалева Зинаида также поднялись на третью ступень пьедестала почета!
Поздравляем спортсменок и их тренеров – Александра Комова, Татьяну Шевченко и Андрея Комова.
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