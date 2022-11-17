Команда ГИЭФПТ вышла в финал фестиваля студенческого творчества

В полуфинале приняли участие 10 команд. Главными соперниками гатчинских студентов стали команды Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургского государственного института культуры и Северо-Западного института управления РАНХиГС.

В финал фестиваля, который состоится 23 ноября, вышли 6 команд. 1 место завоевала команда Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова.

ГИЭФПТ на втором месте и… в финале! Гатчинские студенты впервые смогли занять столь высокое место в полуфинале. До сих пор в их активе было активе 3 место в полуфинале в 2020 году и 6 место в финале в 2021 г.

Команда болельщиков ГИЭПФТ стала победителем в конкурсе среди команд-поддержки, набрав максимальное количество баллов.

Общая сумма баллов команды ГИЭФПТ - 282 из 300 возможных, у победителей всего на 10 баллов больше. Так что есть все основания ждать отличного результата в финале фестиваля!

Фото предоставлено ГИЭПФТ