Смертельное ДТП в Гатчине

ДТП произошло в светлое время суток – в 10.35. По информации очевидцев, женщина проигнорировала запрещающий сигнал светофора и не среагировала на поворачивающий с Карла Маркса на улицу Радищева маршрутный автобус. Сотрудники ГИБДД проводят проверку

Госавтоинспекция Гатчинского района напоминает, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что переход будет для вас безопасен.

Прежде, чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное – остановились! На остановках общественного транспорта, во избежание падения, не подходите близко к проезжей части дороги. Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги.

Госавтоинспекция рекомендует использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекаться на мобильные телефоны и не использовать наушники.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений - там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. При движении в темное время суток обязательно используйте световозвращающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.