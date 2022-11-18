13 поселений ждёт благоустройство

Речь шла о том, что сделано в текущем году, и о планах на 2023-2024 годы. В прямом эфире приняли участие главы администраций Сяськелевского поселения и города Коммунара Елена Федорова и Вера Пыжова, а также председатель комитета по строительству и градостроительному развитию администрации Дмитрий Коновалов.

Людмила Нещадим напомнила, что проект был инициирован партией «Единая Россия» и поддержан президентом РФ:

- По его поручению была разработана федеральная программа, и большинство наших городских и сельских поселений активно включились в эту работу. В этом году в программе приняли участие десять муниципальных образований, были реализованы 15 проектов. На следующий год заявились 13 поселений.

Дмитрий Коновалов рассказал, что благоустройство в рамках проекта «Комфортная городская среда» и муниципальных программ ведется в Гатчинском районе с 2017 года. В 2022 году работы производились в Гатчине, Коммунаре, в Вырицком, Сиверском, Пудомягском, Кобринском, Рождественском, Сяськелевском, Таицком и Новосветском поселениях. Всего было благоустроено 15 объектов, в том числе пять дворов. На сегодня все работы завершены и приняты.

В частности, в Гатчине в этом году была благоустроена территория за станцией переливания крови от Рощинской улицы до Красносельского шоссе между больницей и жилыми домами №№ 48, 52 и 56 на проспекте 25 Октября. Завершен четвертый этап работ в Аэропарке и пешеходный участок Соборной улицы от Красной до проспекта 25 Октября. Работы в рамках нацпроекта в городе будут продолжены.

В 2023 году запланировано и уже предусмотрено финансирование благоустройства 13 объектов в 13 муниципальных образованиях. Так, в Гатчине на пересечении улиц Красной и Чкалова будет благоустроен сквер им. Николая Терентьева и фактически создан Гатчинский дворик (за кинотеатром «Победа»). Проектом предусмотрен главный пешеходный транзит от Красной улицы до проспекта 25 Октября и Чкалова, площадки тихого отдыха с эргономичными скамьями, освещение, комплексное озеленение и скульптурная композиция, посвященная А.И. Куприну.

Также администрация проводит работы по проектированию благоустройства части территории объекта культурного наследия «Ансамбль госпитального городка». Это сад за богадельней, более известный как площадка «Юность». Работы будут завершены до конца 2022 года. Администрация планирует подать проект на всероссийский конкурс «Благоустройство малых городов» и реализовать его в 2024 году. Проект включает в себя комплексное благоустройство территории с сохранением существующих пешеходных дорожек, устройством сцены, детских площадок и площадок для отдыха, комплексным озеленением и фонтаном.

Сейчас проводится сбор предложений от граждан по благоустройству территорий в 2024 году.

Людмила Нещадим обратила внимание жителей на важность активной позиции в данном вопросе:

- Проект выбирается только на основании ваших голосов. Можно включаться в эту работу на этапе предложения той или иной территории. Каким вы видите благоустройство этого пространства? Какие должны быть зоны – игровые, спортивные, зоны отдыха?

Опытом реализации конкретных проектов поделилась глава администрации города Коммунара Вера Пыжова. Она рассказала, что в Коммунаре реализовано несколько проектов в рамках программы «Комфортная городская среда». Это знаменитый Яблоневый сад, парк «Ижора», двор на Гатчинской улице.

- На 2023 год жители выбрали для благоустройства исторический центр Коммунара – площадь у Дома культуры и у здания почты. Площади будут оформлены в едином стиле, и благоустройство продолжится до Яблоневого сада. Мы надеемся соединить эти пространства в единый ансамбль, и благоустроенная набережная станет центром притяжения жителей, – сказала Вера Владимировна. – 10 ноября началось голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2024 году.

Глава администрации Сяськелевского поселения Елена Федорова рассказала о благоустройстве центра деревни:

- Мы привели в порядок пространство за Домом культуры, где был пустырь. За этот участок проголосовало более 600 человек, и пустырь превратился в отличную площадку для отдыха жителей разного возраста. Но мы на этом не останавливаемся: напрашивается для благоустройства следующий участок, который соединит жилую зону с новой площадкой. Мы проголосовали и, надеемся, в ближайшее время подпишем контракт и весной 2023 года начнем реализовывать проект. Благоустройство предусматривает арт-объект, хорошее освещение, озеленение, навес от дождя. Сейчас идет прием заявок от жителей на 2024 год. В планах – большой проект по обустройству катка. Центр Сяськелево будет красивым.

Людмила Нещадим напомнила, что благоустройство населенных пунктов идет не только в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». В бюджетах поселений закладываются собственные средства на решение тех или иных вопросов, включая ремонт дорог и дворов. Данная программа дает возможность дополнительно привлечь средства из регионального и федерального бюджетов.

Глава администрации рассказала, по каким адресам планируется благоустройство в 2023 году в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Так, в Гатчине будут благоустроены две дворовые территории на проспекте 25 Октября: у дома № 56 и у дома № 35.

В Пудости планируется благоустройство сквера детского творчества – создание многофункциональной зоны, которая будет включать несколько секторов: игровой, для рисования, тренажерный, а также дорожку для самокатов и велодорожку.

В Сиверском планируется благоустройство Вокзальной улицы: велодорожки, пешеходная зона со скамейками, разноуровневое освещение и озеленение. В Сусанино приведут в порядок парк «Дикси»: будет сделана игровая зона с мягким покрытием, спортивный комплекс, озеленение, освещение.

В Пудомягах благоустроят сквер «Мозаика». Планируется оснащение спортивными и игровыми тренажерами, зона активного отдыха, памп-трек, озеленение. В Тайцах будет благоустроена территория на Санаторской улице, 9, в Верево – второй этап обустройства Яблоневого сада. В Новом Свете благоустроят территорию, примыкающую к административному зданию – дому № 6.

В Кобринском поселении благоустроят Березовую рощу в поселке Высокоключевом, а в Кобринском приведут в порядок двор на Центральной улице, 12а – 12б.

В Войсковицком поселении предлагается значимый проект – Танковая аллея в Новом Учхозе. В Дружной Горке обустроят сквер Ритингов.

Ответы на вопросы жителей

Людмила Нещадим и участники эфира ответили на вопросы жителей, поступившие на прямую линию.

- Можно ли поля возле ПМК в Коммунаре благоустроить по программе «Комфортная городская среда»?

- Мы пытались попасть в программу комплексного развития сельских территорий, но нас туда не включили, поскольку мы – городская агломерация, – ответила Вера Пыжова. – Мы подали заявку в правительство Ленинградской области на получение субсидии на установку там комплексного спортивного сооружения – хоккейной коробки, а летом она будет использоваться для мини футбола, баскетбола, волейбола.

- Почему благоустройство делают не комплексно, а какими-то участками? Сделали отличную дорожку от остановки «Самолет» на ул. Красных Военлетов, а рядом к дому № 9 осталась старая с убогими плитами. В результате и новая уже не смотрится… Просьба: включить в программу благоустройство этого участка и снести палатку в стиле 1990-х, в которую эта дорожка упирается. Тем более, что эта палатка работает только летом.

- Я тоже за комплексный подход, – согласилась Людмила Николаевна. – Эти дорожки сделаны в рамках 3-го областного закона по предложению инициативной комиссии жителей Аэродрома. Но, к сожалению, нет пока комплексности – на этой территории много строительных площадок. На следующий год мы будем разрабатывать проект, который свяжет бульвар Авиаторов и улицу Красных Военлетов, чтобы организовать движение по микрорайону. Это даст возможность сделать Диагональную улицу пешеходной. В 2023-2024 годах будет разработана проектно-сметная документация. Улице Красных Военлетов требуется благоустройство после строительства дома. Однако хотелось бы обратить на это внимание руководителей ТСЖ, поскольку часть территории относится к многоквартирным домам.

- Когда самолет покрасите на Аэродроме?

- В 2023 году планируем его подремонтировать.

- В районе Варшавского вокзала нет ни одной спортивной площадки…

- Надо будет определиться с земельным участком, где бы можно было это организовать. Мы обязательно примем ваш вопрос в работу.

- Когда появятся тротуары в Малых Колпанах?

- Это участок региональной дороги. Мы будем просить комитет по дорожному хозяйству включить его в программу.

- Есть ли планы по постановке на баланс и приведению в порядок памятника Мозинские ворота в деревне Ивановка?

- Это памятник федерального значения, – ответил Дмитрий Коновалов. – Вопрос о передаче Гатчине этого объекта ни разу не возникал.

По некоторым вопросам ремонта и благоустройства Людмила Нещадим обещала лично выехать на место, посмотреть. В частности, это касается состояния дорожного покрытия на ул. Кустова, испорченного после прокладки газопровода, двора дома № 26 на ул. Урицкого, где асфальт сошел на нет, и других адресов. Также будет решаться вопрос с заброшенными очистными сооружениями на дороге от ул. Новоселов до Северной.

В понедельник, 21 ноября, прямая линия с главой администрации не состоится. О времени следующего эфира будет объявлено дополнительно.

Екатерина Дзюба