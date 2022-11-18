"Купринка" приглашает!
Уже завтра в Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна пройдет ежегодный IX Гатчинский краеведческий книжный салон.
Программа IX Гатчинского краеведческого книжного салона
19 ноября 2022, Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна
11.00 «С Куприным по Гатчине»: литературная игра-путешествие для детей.
12.00 Открытие основной программы
- «В начале жизни школу помню я...» - презентация нового краеведческого календаря,
- Дорогами любви и войн с Н.А. Нарышкиной-Прокудиной-Горской. Разговор об истории в лицах,
- Встреча с писателем. История города и его жителей в книгах А.Ю. Гусарова.
с 13:30 Краеведческая мозаика
- А.В. Бурлаков Новые исследования и книги гатчинского краеведа
- Е.И. Суралева, главный редактор газеты «Гатчинская правда»
«История финансовой службы Гатчинского района»
- А.Г. Журавлева, заведующая музеем-усадьбой П. Е. Щербова
«Тайны старой усадьбы»
- И.М. Лидзарь, АНО культурных и туристских инициатив «Борей»
«Купринъ-Центръ» - новый проект гатчинского куприноведения
- И.М. Павлова, Русское генеалогическое общество, Общество потомков I мировой войны «Страницы семейного альбома. Актеры и авиаторы Прокофьевы-Северские»
- И.Б. Смирнов, кандидат педагогических наук, профессор
Дилогия о школе
- Л.Я. Тихомиров, петербургский краевед
«Великие имена Петербурга», презентация новой книги
- М.С. Симановская, руководитель проекта «Авансцена», журнала о культурных событиях
-Е.Г. Биткина, гатчинский автор, книга стихов «Бабушкин подарок»
с 15:00 «Магические миры»
А. Абрамов «Седьмая скала» и другие волшебные приключения
Г. Яромич Презентация книги «Транзитный пассажир: Записки хозяина Гатчины. 1917-1918 гг.»