Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

"Купринка" приглашает!

Уже завтра в Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна пройдет ежегодный IX Гатчинский краеведческий книжный салон.

Рубрики:  Культура

Программа IX Гатчинского краеведческого книжного салона

 

19 ноября 2022, Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна

11.00 «С Куприным по Гатчине»: литературная игра-путешествие для детей.

12.00 Открытие основной программы

- «В начале жизни школу помню я...» - презентация нового краеведческого календаря,

- Дорогами любви и войн с Н.А. Нарышкиной-Прокудиной-Горской. Разговор об истории в лицах,

- Встреча с писателем. История города и его жителей в книгах А.Ю. Гусарова.

с 13:30 Краеведческая мозаика

- А.В. Бурлаков Новые исследования и книги гатчинского краеведа

- Е.И. Суралева, главный редактор газеты «Гатчинская правда»

«История финансовой службы Гатчинского района»

- А.Г. Журавлева, заведующая музеем-усадьбой П. Е. Щербова

«Тайны старой усадьбы»

- И.М. Лидзарь, АНО культурных и туристских инициатив «Борей»

«Купринъ-Центръ» - новый проект гатчинского куприноведения

- И.М. Павлова, Русское генеалогическое общество, Общество потомков I мировой войны «Страницы семейного альбома. Актеры и авиаторы Прокофьевы-Северские»

- И.Б. Смирнов, кандидат педагогических наук, профессор

Дилогия о школе

- Л.Я. Тихомиров, петербургский краевед

«Великие имена Петербурга», презентация новой книги

- М.С. Симановская, руководитель проекта «Авансцена», журнала о культурных событиях

-Е.Г. Биткина, гатчинский автор, книга стихов «Бабушкин подарок»

с 15:00 «Магические миры»

А. Абрамов «Седьмая скала» и другие волшебные приключения

Г. Яромич Презентация книги «Транзитный пассажир: Записки хозяина Гатчины. 1917-1918 гг.»