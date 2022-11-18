"Купринка" приглашает!

Весёлая ворона, что с трудом удерживает в клюве ароматный кусочек сыра, и хитрая рыжая лиса давно уже стали неотъемлемой частью гатчинского городского пейзажа. Мы к ним привыкли и даже, оказавшись в другом городе, раздумывая, где бы быстро и недорого купить чего-нибудь вкусненького, неосознанно ищем глазами знакомый логотип. Однако, сеть магазинов «Как сыр в масле» - уникальное, чисто гатчинское явление. Ему всего-то, двадцать с небольшим лет. О том, как всё начиналось, как появились на наших улицах персонажи знакомой с детства басни, мы говорим с Александром Свердлиным, основателем и руководителем торговой сети.