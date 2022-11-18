Музей Гатчинской школы № 7 – лучший в регионе

Награждение победителей и призеров конкурса прошло вчера в музее «Дом авиаторов» во Всеволожске. Награды вручал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия и координатор партийного проекта «Историческая память» в Ленинградской области Владимир Цой. Он отметил, что конкурс позволил увидеть лучшие практики развития цифровых музеев в 47 регионе.

Гатчинскую школу № 7 на церемонии награждения представляли заместитель директора, руководитель музея Светлана Максимова и экскурсовод музея, ученик 11 класса Михаил Бушуев.

- Спасибо группе экскурсоводов музея за серьезную и кропотливую работу, ответственное отношение к делу, за расширение музейного пространства, стремление сделать наш музей интереснее и поднять его на новый уровень, – сказала Светлана Николаевна после оглашения результатов конкурса.

В номинации «Лучший сельский школьный музей» победителем стал музей боевой славы «Дорога жизни» Шумской средней школы Кировского района.

Музеи, ставшие победителями в номинациях, теперь представят Ленинградскую область на федеральном этапе конкурса.