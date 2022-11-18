В Гатчине стартует кинофестиваль «Дорогами памяти и славы»

Ведущим церемонии станет актер театра и кино Сергей Горобченко, известный зрителям по фильмам «Бумер» и «Молодежка» и многих других. В рамках открытия фестиваля состоится презентация фильма «Без срока давности. Из объятий смерти», просмотр фильма «Без срока давности. Из объятий смерти» и видеопрезентация национального полнометражного художественного фильма «Нюрнберг».

22 ноября состоится показ нескольких фильмов:

9.30 – открытие тематической выставки и роликов из цикла «Без срока давности» (фойе киноконцертного зала «Победа»), который представит актер театра и кино Сергей Горобченко;

10.15 – «Без срока давности. До последнего имени…»,

11:45 – «Без срока давности. Карелия. Жизнь за колючей проволокой»,

13:15 – «Крым, кровью умытый»,

15:45 – «Без срока давности. Жертвоприношение. Дети»,

17:15 – «Без срока давности. Эшелоны смерти».

Фестиваль включен в программу Международного научно-практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика». Зрители увидят цикл документальных проектов и короткометражных роликов о нацистской оккупации разных регионов в годы Великой Отечественной войны. Все киноленты созданы на основе реальных событий.

Вход на кинопоказы бесплатный.