В Гатчине стартует кинофестиваль «Дорогами памяти и славы»
21 ноября в 18.00 состоится открытие фестиваля документальных фильмов «Дорогами памяти и славы» (Ленинградская область, Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, кинотеатр «Победа»).
Ведущим церемонии станет актер театра и кино Сергей Горобченко, известный зрителям по фильмам «Бумер» и «Молодежка» и многих других. В рамках открытия фестиваля состоится презентация фильма «Без срока давности. Из объятий смерти», просмотр фильма «Без срока давности. Из объятий смерти» и видеопрезентация национального полнометражного художественного фильма «Нюрнберг».
22 ноября состоится показ нескольких фильмов:
9.30 – открытие тематической выставки и роликов из цикла «Без срока давности» (фойе киноконцертного зала «Победа»), который представит актер театра и кино Сергей Горобченко;
10.15 – «Без срока давности. До последнего имени…»,
11:45 – «Без срока давности. Карелия. Жизнь за колючей проволокой»,
13:15 – «Крым, кровью умытый»,
15:45 – «Без срока давности. Жертвоприношение. Дети»,
17:15 – «Без срока давности. Эшелоны смерти».
Фестиваль включен в программу Международного научно-практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика». Зрители увидят цикл документальных проектов и короткометражных роликов о нацистской оккупации разных регионов в годы Великой Отечественной войны. Все киноленты созданы на основе реальных событий.
Вход на кинопоказы бесплатный.