Медали ветеранам Анголы – к 100-летию президента Нето

Председатель Союза ветеранов Анголы Ленинградской области Ильяс Норов привез из Москвы юбилейные медали, выпущенные к 100-летию первого президента Анголы Антонио Агостиньо Нето. В Гатчине праздник, приуроченный к Дню ветеранов Анголы и юбилею ее первого президента, состоялся 19 ноября в совете ветеранов войны и труда Гатчинского района.

Памятные медали получили семеро гатчинцев – ветеранов Анголы. В их числе подполковник Ильяс Норов, подполковник Юрий Шорин, капитан 3 ранга Михаил Гусев, подполковник Юрий Смирнов, капитан 2 ранга Николай Шумов, майор Василий Брусаков, капитан 2 ранга Анатолий Фирсов. Все ветераны принимали участие в боевых действиях в Анголе в 80-х годах и служили в таких городах, как Намиб, Менонге, Луанда, Лубанго.

Поздравляя боевых товарищей с праздником, Ильяс Баймахматович отметил, что сегодня особенно важно не забывать традиции воинского братства и рассказывать молодежи о тех далеких событиях XX века:

- Мы надеемся своим примером поддержать наших ребят, мобилизованных в рамках специальной военной операции. Они должны знать, что не только им выпала на долю эта непростая миссия. В нашей стране всегда были в чести такие жизненные принципы, как взаимоуважение, взаимопомощь, отзывчивость, доброта. И, к сожалению, нам все время приходится за них бороться…

…Российские ветераны Анголы гордятся тем, что им довелось принять участие в той операции и помочь ангольскому народу: «Мы делали это бескорыстно и с открытым сердцем. Благодаря вовремя оказанной масштабной интернациональной помощи со стороны СССР и Кубы, вооруженные силы Анголы смогли защитить суверенитет республики. Ангольский народ помнит наши добрые дела. Сегодня Ангола придает особое значение отношениям с Россией – как страной-наследницей СССР, страной, которая протянула в критический момент руку помощи».

Екатерина Дзюба