Памяти жертв «Дулага-154»

Из горящих свечей и лампад волонтеры выложили огненную картину: голубя мира и слово «Помним». Память павших почтили минутой молчания. Слово взяли председатель общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева и бывший узник концлагеря Иван Михайлович Мельников.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим в своем выступлении подчеркнула важность исторической памяти:

- С 13 сентября 1941-го по 26 января 1944 года Гатчина была в оккупации. Десятки тысяч жизней были отданы за свободу, за великую Победу. И сегодня мы склоняем головы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто восстанавливал нашу страну и дал нам возможность сегодня жить в великой России. Гатчина помнит! Мы помним! – сказала Людмила Николаевна.

…После захвата немецко-фашистскими войсками Гатчина стала центром карательных органов, действующих в городе и окрестностях. На территории Гатчинского района было открыто несколько концентрационных лагерей. Центральным лагерем в районе был «Дулаг-154». Только по официальным данным в системе «Дулаг-154» было уничтожено – расстреляно, замучено, умерло от болезней, голода и холода – более 80000 советских граждан, военнопленных и мирных жителей.

Ленинградский областной суд признал военными преступлениями и геноцидом советского народа действия фашистов в годы Великой Отечественной войны на территории нашего региона. Мы, живущие здесь ныне, должны помнить и не допустить повторения фашистских преступлений против человечества.