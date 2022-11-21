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Кто 22 ноября останется без света?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 22 ноября 2022 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.11.2022 с 09:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская,      

ДРСУ, жил. дома ДРСУ,

п. Дружноселье (частично).  

 

22.11.2022 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Ермолино,

д. Смольково,

д. Заполье,

д. Холоповицы,

д. Яскелево,

д. Алексеевка,

д. Луйсковицы,

п. Елизаветино.  

 

22.11.2022 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Большое Верево,

д. Малое Верево (частично район примыкания к Б. Верево),

СНТ "Зайцево".           

 

22.11.2022 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

д. Малое Замостье,

д. Сабры,

п. Новый Свет (Массив 32 и частный сектор).           

 

22.11.2022 с 09:00 до 18:00 (кратковременное отключение утром и вечером для подключения РИСЭ)

Рождественское СП:

п. Дивенский: котельная, водозабор, школа.

 

22.11.2022 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский: ул. Володарского, ул. Полевая, ул. Ленина, ул. Горького,

ул. Школьная, ул. Карьерная, пер. Советский, пер. Дивенский,

пер. Полевой.