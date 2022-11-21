Кто 22 ноября останется без света?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 22 ноября 2022 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Сиверское ГП:
д. Старосиверская,
ДРСУ, жил. дома ДРСУ,
п. Дружноселье (частично).
22.11.2022 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Ермолино,
д. Смольково,
д. Заполье,
д. Холоповицы,
д. Яскелево,
д. Алексеевка,
д. Луйсковицы,
п. Елизаветино.
22.11.2022 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Большое Верево,
д. Малое Верево (частично район примыкания к Б. Верево),
СНТ "Зайцево".
22.11.2022 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
д. Малое Замостье,
д. Сабры,
п. Новый Свет (Массив 32 и частный сектор).
22.11.2022 с 09:00 до 18:00 (кратковременное отключение утром и вечером для подключения РИСЭ)
Рождественское СП:
п. Дивенский: котельная, водозабор, школа.
22.11.2022 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
п. Дивенский: ул. Володарского, ул. Полевая, ул. Ленина, ул. Горького,
ул. Школьная, ул. Карьерная, пер. Советский, пер. Дивенский,
пер. Полевой.