Без срока давности: эксперты делятся новыми исследованиями

В рамках второго дня форума «Без срока давности» в Гатчинском городском Доме культуры работают 9 дискуссионных, презентационных и экспертных площадок. Их участники — педагоги, историки, архивисты, издатели, которые рассказывают, как противостоять фальсификации современной истории, о роли культуры и искусства в сохранении памяти о жертвах геноцида, а также об интеграции результатов проекта «Без срока давности» в систему российского образования.

Выступления, кроме региональных учителей и специалистов по молодёжной политике, слушают школьники и студенты Ленинградской области.

Благодаря проекту «Без срока давности» по всей стране проводятся конкурсы исследовательских проектов, сочинений и экспозиций школьных музеев, а также организуется участие школьников в поисковой деятельности, архивная работа, сбор и фиксация «семейных историй».

Самые пронзительные доклады посвящены реалиям немецкого оккупационного режима: пытки и расстрелы мирных граждан немецко-фашистскими оккупантами и коллаборационистами, угон советских граждан на работу в Германию, уничтожение людей в концлагерях. Так, до настоящего времени исследователи не могут назвать точную цифру жителей Карелии, погибших от рук финских карателей, многие из которых так и не понесли наказание.

Похожая ситуация и в Ленинградской области. По словам директора Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлии Крипатовой, «несмотря на то, что в Архивном фонде сохранилось не менее 3 тысяч архивных документов, свидетельствующих об этих страшных событиях, до сих пор невозможно подсчитать точные потери среди гражданского населения в годы Великой Отечественной войны, а тем более ― составить поименные списки погибших».

Сегодня в Ленинградской области ведется большая работа по сбору и выявлению фактов преступлений оккупационных властей на территории региона. В том числе, по поиску мест расстрелов подпольщиков и советских граждан на мызе Васильковичи Лужского района. Факты расстрелов подтверждаются архивными документами, однако найти это место исследователям и поисковикам до сих пор не удается.