«Дорогами памяти и славы»: языком кино о мужестве, стойкости и боли

Фестиваль организован Фондом военно-патриотического кино при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кинофорум проходил с 21 по 22 ноября сразу на нескольких площадках - в кинотеатре «Победа» в Гатчине и в трех кинотеатрах Санкт-Петербурга («Дружба», «Заневский» и «Фильмофонд»).

- Сегодня мы вспомним подлинную историю Великой Отечественной войны, - отметил, открывая фестиваль в кинотеатре «Победа», его ведущий, актер театра и кино Сергей Горобченко. - И не только то, что происходило на полях сражений, но и то, что переживало мирное население на территориях, оккупированных нацистами, и, в частности, на гатчинской земле.

Гостей кинофорума приветствовал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

- Кино является пронзительным искусством. Документальные фильмы, которые будут показаны на кинофестивале, взывают не только к нашему разуму, но и к эмоциям, - подчеркнул Владимир Олегович. - Сегодня на пленарных заседаниях мы слушали историков, архивистов, юристов, следователей, каждый из которых, в русле своей профессии, рассказывал о геноциде мирного населения немецко-фашистскими оккупантами в годы войны. Сейчас вечер, и мы с вами будем смотреть кино. Но это не развлекательное кино. Это тяжелые материалы, но каждый из нас должен это посмотреть, потому что это наша история, и это правда.

Одним из инициаторов проекта «Без срока давности» стал Герой России, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, современных военных операций Алексей Романов.

- Я рад, что этот фестиваль живет и собирает залы людей неравнодушных и думающих, - отметил Алексей Викторович. - Почему это так важно? Давайте задумаемся вот над чем. Георгиевская ленточка — символ нашей Победы. Она появилась в наградной системе благодаря Екатерине второй в 1769 году, когда императрица решила создать орден Святого Георгия. Эта ленточка была на наших орденах Славы, на медалях «За Победу над Германией». Сейчас во многих государствах георгиевскую ленту поставили под запрет, а значит, она требует защиты с нашей стороны... И сейчас наши совместные усилия должны быть направлены на главное — на защиту нашей истории, на защиту памяти о наших родных и близких. Фильмы, которые мы увидим на фестивале, заставят нас задуматься и создать условия для того, чтобы память передавалась из поколения в поколение.

Одним из почетных гостей фестиваля в Гатчине стал заместитель председателя Государственного совета Республики Крым, эксперт по нацистским преступлениям Владимир Бобков. Владимир Витальевич напомнил, что первый фестиваль «Дорогами памяти и славы» проходил в Республике Крым летом 2022 года.

- Для меня огромная честь находиться сегодня здесь, на святой и героической Ленинградской земле, - отметил он. - Между нашими регионами сотни километров, но несмотря на это, мы на протяжении долгих столетий становились одной семьей. А в годы Великой Отечественной войны нас соединили такие скрепы, которые уже никогда и никому не разрушить. Мы едины духом. У нас общее историческое прошлое, и мы с особым уважением относимся к тому, что нас связывает.

Каждый фильм, показанный на фестивале, основан на свидетельствах очевидцев оккупации, рассекреченных архивных документах, которые доказывают факты геноцида советского населения в годы войны. Многие из этих документов обнародованы в проектах впервые.

Кинофорум в Гатчине открыл документальный фильм «Без срока давности. Из объятий смерти», посвященный Гатчине в период немецко-фашистской оккупации 1941-1943 годов. Одной из целей Третьего рейха было очистить наши территории для последующей колонизации. По замыслу захватчиков, на землях будущей Ингерманландии должны были разместиться немецкие хозяйства. Для этого осуществлялось планомерное и циничное уничтожение не только культуры и промышленности, но и мирного населения...

Фильм создан при поддержке гатчинских музеев и общественных организаций. Картину на кинофоруме представила научный сотрудник музея города Гатчины, эксперт фильма Юлия Лазовикова.

- Съемки фильма проходили, в том числе, в нашем музее, поскольку в нем хранится подлинный документ 1944 года, - рассказала Юлия Михайловна. - Это Акт о фашистских злодеяниях, Акт об ущербе, нанесенном фашистами в годы оккупации. Нам было очень тяжело читать фрагменты из этого Акта о том, как фашисты относились к жителям оккупированной Гатчины, в то время Красногвардейска. Но это надо знать, потому что это — правда.

Участие в съемках фильма «Без срока давности. Из объятий смерти» принимал, в том числе, командир гатчинского поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев.

- Этот форум вызывает огромное количество эмоций, - говорит Андрей Клементьев. - Мы снова окунаемся в атмосферу тех лет, чтобы выявить всю связанную с ними историческую правду. Я считаю, что заявленная тема фестиваля - «Без срока давности» - очень нужная и правильная. Особенно важно говорить об этом сейчас, когда мы столкнулись с фашизмом XXI века, доносящим до нас отголоски еще со времен Великой Отечественной войны...





Юлия Лысанюк