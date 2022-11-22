Глава 47 региона: «В России у нацизма будущего нет»

Главной площадкой мероприятия стал Гатчинский дворец, в котором 21 ноября состоялось два пленарных заседания. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам форума. В нем, в частности, говорится о важности изучения трагических страниц Великой Отечественной войны и увековечивания памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками.

«…И мы, и будущие поколения должны понимать, к каким чудовищным последствиям приводит попустительство нацизму, хранить историческую правду, противодействовать всем попыткам пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу. Хочу поблагодарить участников проекта – учёных, поисковиков, представителей органов власти, общественных организаций, СМИ – за стремление восстанавливать нравственную, человеческую справедливость, за подвижничество и искреннюю любовь к Родине», – сказал Владимир Путин.

Форум открыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Он подчеркнул важность сегодняшних мероприятий для осмысления нашей истории и недопущения возрождения нацизма в Европе.

- Если посмотреть страшные цифры статистики, то в блокадном Ленинграде и Ленинградской области за время Великой Отечественной войны погиб каждый третий мирный житель. Это 2,5 млн из 6,4 млн человек, проживавших здесь до войны, – прокомментировал Александр Гуцан.

В режиме онлайн к мероприятию присоединился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он рассказал о работе следователей специально созданного следственного управления по расследованию геноцида и имитации нацизма. Уголовные дела о геноциде возбуждены в десяти регионах России, включая Ленинградскую область. В этих субъектах Следственный комитет совместно с поисковиками ведет архивную и поисковую работу. Продолжается поиск ранее неисследованных мест массовых убийств и захоронений мирного населения.

Александр Бастрыкин напомнил о том, что в военных действиях на территории Ленинградской области на стороне гитлеровской Германии были задействованы вооруженные силы нескольких европейских стран, причем не только регулярные войска, но и добровольцы – австрийцы, латыши, поляки, французы и чехи. Это дает основания для проведения аналогий.

- Как и во время Великой Отечественной войны, в уничтожении Русского мира сегодня участвуют не только украинские националисты, но и иностранные наемники – из вышеперечисленных стран. Сегодня нацизм – это официальная идеология Украины. И те же процессы происходят в западных странах. Следователи Следственного комитета с 2014 года расследуют преступления украинских националистов. Возбуждено больше 2000 уголовных дел, в том числе и в отношении военного и политического руководства страны, – отметил председатель Следственного комитета России.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в своем докладе с трибуны подчеркнул, что серьезной вехой в реализации проекта «Без срока давности» является подтверждение Российскими судами факта преднамеренного геноцида советского народа, всех его национальных и этнических групп в ходе Великой Отечественной войны. Если для большинства преступлений судебный приговор знаменует окончание дела и достижение основных целей правосудия, то для международных преступлений – таких, как военные преступления, преступления против человечности, геноцид, вынесение приговора – это лишь отправная точка для борьбы со злодеянием.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем обращении к участникам пленарного заседания отметил, что Гатчина как никакой другой город испытала все ужасы фашистского геноцида. Здесь оккупанты создали несколько концлагерей, где погибло более 80 тысяч человек:

- Стены Гатчинского дворца помнят ещё и «культурный» геноцид. Дворец сегодня восстановлен, а вот глубокие раны той войны остались в душе каждого ленинградца. Более трех тысяч посёлков и деревень были уничтожены оккупантами. Только в деревне Большое Заречье фашисты сожгли всех жителей за подозрение в связях с партизанами. Одним из жутких промеров политики нацистов в самой Гатчине стало намеренное уничтожения 850 пациентов и медицинского персонала психиатрической больницы имени Кащенко.

Мы продолжаем реализовывать проект «Без срока давности». Сейчас работы ведутся на месте Дулага-320 в Луге. Огромную цену заплатила Ленинградская область за Ленинградскую битву. И мы это помним, – сказал Александр Дрозденко.

Руководитель федерального архивного агентства Андрей Артизов заявил, что главная цель архивистов в проекте «Без срока давности» – сохранить документы и сделать их доступными для граждан. На протяжении многих десятилетий архивисты последовательно вводят в научный оборот источники о преступлениях нацистов и их пособников, делалось это и их советскими предшественниками.

О деятельности поисковиков в рамках проекта рассказала депутат Государственной Думы РФ, ответственный секретарь общественной организации «Поисковое движение России» Елена Цунаева. Она акцентировала внимание на том, что именно поисковая работа дополняет архивные материалы, которые выступили впоследствии основанием для обвинительных приговоров на судебных процессах.

Широкую известность получила серия книг «Без срока давности», инициированная поисковым движением России.

Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский в своем выступлении сделал акцент на историю Великой Отечественной войны и современного Донбасса.

- Память о зверских преступлениях должна была бы стать прививкой от возрождения нацизма где бы то ни было, но, к сожалению, этого не произошло. Донбасс опять стал объектом неонацистских устремлений, которые возродились на территории бывшего Советского Союза, – заметил Константин Могилевский.

По инициативе Российского исторического общества Министерством культуры России была создана музейная группа для сбора материальных свидетельств событий, происходящих на Донбассе. Во время Великой Отечественной войны следом за Красной армией, которая освобождала наши территории, шли сотрудники ЧК и музейные работники. Благодаря этой большой самоотверженной работе советских музейщиков сегодня по всей стране сохранены предметы, которые напоминают о тех страшных событиях.

Завершилось пленарное заседание выступлением депутата Госдумы, председателя центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольги Занко. В рамках проекта «Без срока давности» волонтеры активно помогали в поиске свидетелей, в сопровождении ветеранов на судебные процессы. Молодое поколение с энтузиазмом поддерживает такие задачи. По словам Ольги Занко, в планах организации стоит создание других форматов вовлечения молодежи в тему исторического просвещения.

Подводя итоги первого пленарного заседания форума, губернатор Александр Дрозденко заявил:

- В России у нацизма будущего нет. Нацизм – это не война. Это уничтожение всех вокруг войны – мирных жителей: детей, стариков, женщин, больных людей. Ленинградская битва – это не только героическая оборона Ленинграда, Синявинские высоты, Невский пятачок, Ораниенбаумский плацдарм, Лужский рубеж. Это ещё и страшные преступления нацистов против мирных граждан. Сегодня, когда происходят события на Украине, мы должны понимать, что у нацизма нет будущего, а если нацизм не остановить, то будущее будет страшным.





Екатерина Дзюа

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области