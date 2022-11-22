В Гатчине реконструировали Нюрнбергский процесс
Допрос главных военных преступников Третьего рейха, выступления обвинителей и адвокатов, свидетельские показания — жителям Гатчины показали спектакль-реконструкцию Нюрнбергского трибунала.
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Постановка «Нюрнбергский приговор: уроки истории для настоящего и будущего» представляет собой фрагмент заседания Международного трибунала в Нюрнберге с предъявления обвинения нацистским преступникам до вынесения им приговора.
Роли в спектакле исполняют студенты переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета.
Спектакль «Нюрнбергский приговор» — часть программы международного форума «Без срока давности», который проходит в Гатчине 21 и 22 ноября.
Постановка завершила двухдневное обсуждение проблемы геноцида мирного населения СССР на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.
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