Живую ель в Приоратском парке украсят елочные игрушки, сделанные руками детей

В этом году конкурс проходит в трех номинациях «Я художник, я так вижу» на свободную тему, «Там, на неведомых дорожках…» - по мотивам сказок А.С. Пушкина и «Символ года, символ счастья – добрый кролик, милый друг!». В нем могут принять участие все желающие в возрасте до 18 лет.

Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря по электронной почте cultureinapark@gmail.com с пометкой «Конкурс елочных игрушек 2022». К письму нужно приложить фото сделанной игрушки и указать информацию об авторе – ФИО, возраст, наименование образовательной организации, название работы, название номинации.

2-8 декабря по будням с 10:00 до 16:00 необходимо принести игрушки в офис Паркового агентства по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября д.35б. Телефон для справок 8 (813) 71 920 10 – сектор культурных программ. К работе должна быть приложена табличка (5 см*10 см) с указанием ФИО автора, возраст, наименование образовательной организации, название работы. Для того, чтобы потом закрепить игрушку на елке, к ей нужно приделать петлю, прищепку или скобу.

За победу в каждой номинации присуждается три призовых места. Объявление итогов конкурса состоится в онлайн формате в группе Паркового агентства https://vk.com/parkilenreg 14 декабря. Награждение победителей пройдет на новогоднем празднике в Приоратском парке 17 декабря.

Подробности о конкурсе можно узнать в группе Паркового агентства в Вконтакте https://vk.com/parkilenreg.