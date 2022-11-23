Лекарства для диабетиков – под контролем областного прокурора

На личный прием к прокурору Ленинградской области обратилась жительница Луги по поводу отсутствия лекарственного препарата «Форсига».

Лужская городская прокуратура организовала проверку. В ООО «Фармация» внесено представление, заявительница незамедлительно была обеспечена положенным ей лекарством. Но от отсутствия необходимых препаратов страдают не только жители Луги.

В целях восстановления прав жителей региона, столкнувшихся с аналогичными нарушениями, прокурор области поручил проанализировать состояние законности в сфере обеспечения диабетиков лекарственным препаратом «Форсига».

В ходе прокурорских проверок в Волховском, Гатчинском и Тосненском районах был выявлен дефицит данного препарата. По данным прокуратуры, это связано с недостаточным объемом лекарства в заявках, формируемых учреждениями здравоохранения районного звена, а также с несвоевременной и некачественной подготовкой таких заявок. Кроме того, имеются недостатки при распределении препарата в аптечной сети.

По выявленным нарушениям Волховским, Гатчинским и Тосненским городскими прокурорами главным врачам учреждений здравоохранения внесены представления.

Проведенным анализом установлено, что на учете у врачей-эндокринологов состоит более 6700 пациентов, страдающих сахарным диабетом. При этом потребность в финансовых средствах, необходимых для лекарственного обеспечения диабетиков, постоянно растет из-за увеличения количества больных и появления новых схем лечения пациентов.

С учетом повышенной значимости данного вопроса областной прокурор направил председателю Законодательного собрания Ленинградской области Сергею Бебенину информацию, в которой предложено обеспечить необходимое финансирование по социально важным направлениям в рамках подготовки регионального бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

Соблюдение прав граждан, страдающих сахарным диабетом, на обеспечение необходимыми лекарствами находится под личным контролем прокурора области.