Результаты межевания признали недействительными
По иску Гатчинской городской прокуратуры межевание земельного участка под ритуальную деятельность в Вырицком поселении признано незаконным.
По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства.
Установлено, что администрацией Вырицкого городского поселения с учётом отсутствия Генерального плана и Правил землепользования и застройки незаконно сформирован и предоставлен в пользование физическому лицу земельный участок для осуществления ритуальной деятельности.
На основании постановления администрации, регистрирующим органом произведено межевание земельного участка с последующим присвоением ему адреса.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой в Гатчинский городской суд предъявлено исковое заявление о признании недействительными результатов межевания земельного участка.
Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме.
Исполнение решения суда находится на особом контроле городской прокуратуры.
По информации пресс-службы прокуратуры Ленинградской области