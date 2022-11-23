Результаты межевания признали недействительными

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства.

Установлено, что администрацией Вырицкого городского поселения с учётом отсутствия Генерального плана и Правил землепользования и застройки незаконно сформирован и предоставлен в пользование физическому лицу земельный участок для осуществления ритуальной деятельности.

На основании постановления администрации, регистрирующим органом произведено межевание земельного участка с последующим присвоением ему адреса.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой в Гатчинский городской суд предъявлено исковое заявление о признании недействительными результатов межевания земельного участка.

Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на особом контроле городской прокуратуры.





По информации пресс-службы прокуратуры Ленинградской области