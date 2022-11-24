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Гатчина примет Кубок Содружества «Гатчинская осень-2022»

С 25 по 27 ноября в Гатчине состоится первый международный турнир по хоккею на траве в закрытом помещении (индорхоккей) «Кубок Содружества – Гатчинская осень-2022» среди мужских и женских команд.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях примут участие спортсмены из России и Республики Беларусь. Турнир пройдет в спортивном комплексе «Арена» (Ленинградская область, Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14 А, спортивный комплекс «Арена»).

С расписанием встреч можно ознакомиться на сайте https://fhtr.ru/news/gatchinskaya-osen-2022/