Каким будет бюджет Гатчинского района в 2023 году?

Доходы бюджета

По доходам бюджет Гатчинского муниципального района на 2023 год планируется в сумме 8437 млн руб.

Расходная часть бюджета сформирована с дефицитом 3,4 % (95 млн руб.) и составит 8532 млн руб.

В структуре доходов собственные налоговые и неналоговые доходы составляют 41%. На безвозмездные поступления из вышестоящих уровней бюджетов приходится 59%.

К налоговым доходам относятся доходы от налогов и сборов, и они запланированы в сумме

3 137 млн руб., что на 14,2% или 390 млн руб. больше уточненного бюджета на 2022 год. Такое увеличение в основном связано с изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве (перераспределение нормативов зачисления в бюджеты, применение новых систем налогообложения налогоплательщиками) и увеличением налоговой базы. Налоговые доходы составляют 37,2% в общей структуре доходов.

Налог на доходы физических лиц является основным источником собственных доходов, он составляет 50% в структуре собственных доходов. Прогноз его поступления в 2023 году - 1,7 млрд руб., что на 10,3% или на 159 млн руб. больше уточненного плана на 2022 год.

К основным налогам относится и налог от упрощенной системы налогообложения, поступления которого планируются в сумме 1320 млн руб., с ростом к уточненному бюджету за 2022 год на 77, 8 млн руб. или на 6,3%.

Поступление налога от патентной системы налогообложения планируется в сумме 64 млн руб. с ростом к уточненному бюджету за 2022 год на 60 млн руб. или на 6,7%.

За счет госпошлин и сборов бюджет пополнится на 41 млн руб. Акцизы по подакцизным товарам прогнозируются в сумме 9 млн руб.

Неналоговые доходы в 2023 году прогнозируются в сумме 303 млн руб. Это доходы от использования, продажи имущества, платы за негативное воздействие на окружающую среду и иные доходы.

Самым значимым доходом здесь традиционно является арендная плата за земельные участки – она составит 157,8 млн руб. Доходы от продажи земельных участков планируются в размере 70 млн руб.

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду представлен Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, являющимся главным администратором данного доходного источника. Норматив отчисления в бюджеты муниципальных районов составляет 60%. В 2023 году запланировано поступление в бюджет Гатчинского района 35,8 млн руб.

Безвозмездные поступления – субсидии, субвенции, дотации, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы планируются в сумме 5 млрд руб. В этой сумме – субсидии и субвенции на образование, стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры, субсидии на ремонт дорог, субвенции на выполнении полномочий в области архивного дела, по опеке несовершеннолетних, по поддержке сельского хозяйства, по обращению с безнадзорными животными и др.

Расходы бюджета

Бюджет Гатчинского муниципального района сформирован на основании 10 муниципальных программ, утвержденных на 5 лет.

Самая значительная по объему программа «Современное образование в ГМР». На ее финансирование на 2023 год предусмотрено 5,9 млрд руб., что составляет 79% от общей суммы программных расходов, в том числе за счет средств местного бюджета 1,8 млрд руб.

В общей сумме расходов предусмотрены, в частности, расходы на комплектование и содержание нового детского сада в Малом Верево, содержание нового ФОК на ул. Чехова (для ДЮСШ №1), создание «Точки роста» в Лукашевской школе, устройство спортивной площадки в Сиверской основной школе, проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) в Кобринской, Кобраловской и Большеколпанской школах. Кроме того, в бюджете на 2023 год предусмотрены средства на продолжение строительства общеобразовательной школы на 1175 мест на Аэродроме в Гатчине и продолжение реновации зданий Гатчинской школы №4.

На реализацию программы «Развитие сферы культуры» предусмотрено 470 млн руб., в том числе на обеспечение деятельности учреждений культуры – 393,4 млн руб. В 2023 году планируется продолжить работы по благоустройству территории культурно-выставочного центра «Дачная столица» в п. Сиверский, предусмотрены средства на ремонт фасада Коммунаровской ДШИ, разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории Сиверской ДШИ им. И. Шварца, благоустройство территории земельного участка культурного центра «Дом Исаака Шварца».

На финансирование программы «Эффективное управление муниципальными финансами» предусмотрено 452,7 млн руб. Эти средства будут распределены между поселениями Гатчинского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышения энергоэффективности» планируется выделить 267,4 млн руб. В частности, на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению предусмотрены расходы в сумме 45,4 млн руб. На актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 1,5 млн руб. На ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа в д.Сяськелево, д.Шпаньково – 5,8 млн руб. Направлены заявки в комитет по ТЭК Ленобласти на конкурс на предоставление субсидии на сумму 44,9 млн руб.

Новшество в бюджете следующего года – дорожный фонд. Это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. Его сумма на 2023 год – 181 млн руб.

Финансирование программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями» составит 126,7 млн руб.

По программе «Обеспечение комплексной безопасности» расходы составят 80,3 млн руб.

На программу «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 71,3 млн руб., в том числе средства на обеспечение деятельности спортивной школы олимпийского резерва «Ника» и центра «Волна». Также предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в СШОР «Ника».

На реализацию мероприятий программы «Стимулирование экономической активности» запланировано 53,1 млн руб., в том числе на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - 8,2 млн руб., на регулирование градостроительной деятельности» - 44,8 млн руб.

На реализацию программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» выделяется 34 млн руб. Это в том числе мероприятия по работе с детьми и молодежью, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, мероприятия по укреплению межконфессионального и межнационального согласия, поддержка и развитие культуры.

По программе «Развитие сельского хозяйства» на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 28,6 мл. руб.

Уже завтра состоится заседание Совета депутатов Гатчинского муниципального района, на котором бюджет района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов будет утвержден во втором (окончательном) чтении.

Елена Суралёва