Ошибка вышла: как лесная репутация Ленобласти от журналистской оплошности едва не пострадала

В ноябре в эфире уважаемого федерального телеканала «Россия24» вышел сюжет о контрабанде леса. Сюжет был посвящен началу расследования сразу нескольких таких фактов в ряде регионов страны. Ленобласти нет в этом списке, однако в эфире название субъекта все равно прозвучало – причем в негативном контексте. Online47 выяснил: дело вовсе не в незаконных рубках, а в журналистской оплошности.

Неожиданное упоминание

«Сразу в нескольких регионах России на этой неделе начато расследование фактов крупной контрабанды леса. В Хабаровском крае пытались нелегально вывезти за границу почти 2000 кубометров древесины, но теперь черным лесорубам грозит до 7 лет лишения свободы. В Красноярском крае как раз задержан один из таких чёрных лесорубов», – так начинался сюжет телеканала.

Проблема действительно важная – и особенно в текущей ситуации, когда любые внутренние резервы, а тем более столь значимые, как лес, должны использоваться по закону и правилам. Ведь лес – это стратегический ресурс страны.

Однако неожиданно в этот негативный контекст вписали и Ленинградскую область.

«Это Хакасия, это Ленобласть, это Красноярский край, это Хабаровский край, это Приморский край, это вот пятерка тех, кто по статистике нарушений входит в пятерку, скажем так, неблагополучных», – прозвучали в эфире слова члена центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы РФ Александра Когана.

Online47, зная внимательное и чуткое отношение правительства региона к сбережению и восстановлению лесов, сперва не поверил своим ушам. А затем решил уточнить, на основании чего сделано такое заявление. И выяснил, что оснований-то и нет.

Как на самом деле

Online47 связался с помощником депутата, огласившего столь поразивший нас «черный» ТОП регионов. И тот поспешил заверить: всему виной – журналистский просчет.

«Александр Борисович говорил об очень многих вещах. К незаконным рубкам этот список отношения не имеет», – пояснил он.

На самом же деле депутат Госдумы считает Ленинградскую область – поистине положительным примером того, как регионы должны относиться к вопросам рационального использования лесных ресурсов: противопожарной безопасности, лесовосстановлению, развитию собственной деревообрабатывающей индустрии и запрету на экспорт необработанного «кругляка».

«В качестве положительного примера можно привести Ленинградскую область, где предприятия по заготовке древесины переориентировались с внешнего на внутренний рынок. Два миллиона кубометров пиломатериалов поступают на целлюлозно-бумажные комбинаты Ленобласти и Карелии, полмиллиона пиловочника также используются внутри страны под стройматериалы и сырье для производства мебели», – отмечал Александр Коган в ходе одного из недавних заседаний нижней палаты парламента РФ.

Также он обратил внимание на то, что в области пожарной безопасности лесов в 47 регионе тоже хорошие результаты: количество пожаров снизилось в 6 раз по сравнению с прошлым годом, а их площадь – в 30 раз, что говорит об оперативной реакции лесоспасательных противопожарных служб области.

«Искусственное лесовосстановление провели почти на 6700 Га. Хорошие результаты. Это своеобразный индикатор тех изменений, которые происходят в лесной отрасли», – заключил парламентарий.

Реальные цифры

Безусловно, в Ленобласти, как и многих других субъектах, есть незаконные рубки. Слишком уж привлекательная сфера, сулящая немалую прибыль. Однако в регионе ведется активная борьба с этим негативным явлением – и за последние годы результаты достигнуты впечатляющие.

«На территории Ленинградской области борьба с незаконными рубками, как и в целом с нелегальным оборотом древесины, осуществляется в соответствии с утвержденным Планом по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Российской Федерации, – объясняют в комитете по природным ресурсам области. – В целях проведения мероприятий по охране лесов, сотрудниками лесничеств – филиалов подведомственного учреждения комитета по природным ресурсам Ленинградской области – ЛОГКУ «Ленобллес», осуществляется патрулирование лесов по утвержденным маршрутам».

Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия и в целях предотвращения, пресечения незаконной заготовки и оборота древесины лесничествами согласован порядок взаимодействия с территориальными органами МВД России Ленинградской области. Регулярно проводятся мероприятия по проверке техники, перевозящей древесину, а нарушители привлекаются к ответственности.

Так, в 2020 году средний объем одной незаконной рубки лесных насаждений по сравнению с 2019 годом сократился в два раза, а с момента передачи отдельных полномочий субъектам РФ по осуществлению государственного лесного надзора – более чем в 9 раз.

В тот 2020 год сотрудниками лесничеств было осуществлено более 51,9 тыс. патрулирований земель лесного фонда, в результате которых выявлено 237 случаев незаконных рубок. Средний объем одной незаконной рубки составил всего 6,7 м3. Годом ранее этот показатель составлял 13,4 м3, а в 2007, для сравнения, – 63,4 м3. А всего тогда выявили 1,4 тыс. случаев незаконной рубки общим объемом 88,7 тыс. м3.

Одновременно в Ленобласти ведется активное лесовосстановление – в последние годы эта работа ведется с опережением и превышением плана. Недаром регион уже несколько лет входит в число лучших регионов в разных рейтингах, касающихся лесопользования и лесовосстановления.

Только в этом году мероприятия по лесовосстановлению на землях лесного фонда проведены во всех районах на общей площади более 14 тыс. га, в том числе искусственное лесовосстановление выполнено на площади 6,7 тыс.га – а это 103% от установленного плана на год.

Благодаря проводимой работе, в том числе по защите лесов от пожаров, соотношение площади вырубленных и погибших насаждений к площади лесовосстановления в регионе составляет почти 100%. Более того, в области уже сложился дефицит площадей для проведения компенсационного лесовосстановления на землях лесного фонда, поэтому в дальнейшем планируется проводить компенсационные мероприятия на землях запаса, сельскохозяйственного назначения и иных категорий, которые после согласования с Рослесхозом можно будет использовать для данных целей.

Татьяна Туктамышева

Фото: Валентин Илюшин/Online47