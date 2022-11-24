Стадион «Спартак» примет спортсменов летом 2023 года

На гатчинском стадионе «Спартак» специалисты завершают монтаж металлокаркаса для трибун и бетонируют перекрытия, готовятся к сборке подтрибунных помещений.

На самом поле обустраивают беговые дорожки с набивным покрытием. Для этого привезли специальный шатер, который позволяет поддерживать температуру до +20.

Завершается монтаж сетей освещения: подрядчик установил фонарные столбы и закупил мощные лампы, оформляет документы для присоединения объекта к городской электросети.

Завершить строительство планируется весной 2023 года.

- В апреле закончат строительно-монтажные работы, а в летние дни будет проведено торжественное открытие стадиона, - поделился помощник губернатора Ленобласти по спорту Вячеслав Комаров.

Обновленный стадион «Спартак» сможет принимать соревнования всероссийского уровня и станет площадкой для ежедневных тренировок гатчинцев и профессиональных спортсменов, в том числе футбольного клуба «Ленинградец». Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

В спортивном комплексе с футбольным полем откроется сектор для толкания ядра, появятся трибуны на 704 зрителя, отдельно стоящее модульное здание со спортивными залами, раздевалками, душевыми, помещениями для тренерского состава и судей.

В Терволово до конца года должен быть сдан ФОКОТ - современная спортивная площадка, которая включает в себя футбольное поле, в зимнее время - хоккейную коробку, силовые тренажеры, брусья, турники, площадки для баскетбола и волейбола. Предусмотрены трибуны для зрителей.

- В Терволово уже закончен монтаж оборудования, заканчивается благоустройство. Надеемся, что перед Новым годом или в новогодние праздники жители уже смогут выйти на залитый каток и опробовать спортивное оборудование, - отметил Вячеслав Комаров.

Фото: строительный блок правительства Ленинградской области