Гатчинская школьница – в топе лучших спикеров

Более 150 школьников из 12 регионов России встретились в Ленинградской области на форуме «Нерпа», чтобы погрузиться в мир кейсов, конструктивных речей и аргументов.

«Ленинградская область гостеприимно встречает участников форума со всей страны. Мы подготовили для ребят и возможность в формате дебатов попробовать себя в аргументированных спорах, и обучение у лучших спикеров, и обмен опытом. Очень значимо, что тема форума посвящена культурному наследию народов России», — подчеркнула председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Финалистом премьер-лиги стала сборная команда дебат-клуба «Адверсус» из Выборга, а победителем премьер-лиги — команда гимназии №9 из Симферополя. В топ лучших спикеров из Ленинградской области также вошли Марьям Аминова из школы № 9 им. В.И.Некрасова из Соснового Бора, Арина Малинина, Арианна Головина и Мария Березовская из дебат-клуба «Адверсус» города Выборга и Елена Тушинова из Гатчинской школы № 2.

Все победители и лучшие спикеры попадут в государственный информационный реестр обучающихся России, проявивших высокие личные достижения, что открывает преимущественное право участия в профильных программах Образовательного центра «Сириус», а также попадание в список претендентов на получение грантов Президента Российской Федерации для лиц, проявивших выдающиеся способности.