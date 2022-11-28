Гатчинские школьники получат губернаторские премии за победу во Всероссийской олимпиаде

«Призовое место в олимпиаде ― это не только доказательство безупречных знаний по предмету, но и умение преодолеть свой страх и неуверенность, самообладание. Наши победители олимпиад ― гордость школы, педагогов, семьи и всей Ленинградской области», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Премии удостоен Алексей Белов из Гатчинской школы №2 (история), Елена Мошкина из Большеколпанской средней школы (технология), Вадим Должанский из Гостилицкой школы (ОБЖ), Дмитрий Мефодьев из Киришского лицея (химия), Михаил Минаев из лицея №1 Всеволожска (информатика), Кирилл Николаев из Калитинской школы (физкультура), Анастасия Тесакова из Лужского района (обществознание), Александр Чащихин из Лодейнопольской школы №3 им. Героев Свири (экология) и Георгий Шерстняков из Тихвинской гимназии №2 (литература).

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Для участия в заключительном этапе приглашаются ученики 9-11 классов, которые получили необходимое количество баллов на региональном этапе, а также победители и призеры финала прошлого года.

Дипломы победителей и призеров олимпиады действуют в течение четырех лет и дают учащимся право поступить в любой вуз России без экзаменов по соответствующему профилю.